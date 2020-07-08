Найдена сережка в лесу у спуска \»Лестница\»

Высокие берега напротив торгового центра. Связь через WhatsApp 8-903-076-93-41.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:

Найдена сережка в лесу у спуска \»Лестница\». Высокие берега напротив торгового центра. Связь через WhatsApp 8-903-076-93-41.

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