08.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

 Найдена сережка в лесу у спуска \»Лестница\»

22:04 08.07.2020
0

Высокие берега напротив торгового центра. Связь через WhatsApp 8-903-076-93-41.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Найдена сережка в лесу у спуска \»Лестница\». Высокие берега напротив торгового центра. Связь через WhatsApp 8-903-076-93-41.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваша?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСреди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность
22:47 08-07-2020
Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность
Бердск«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска 11
22:36 08-07-2020
«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска
От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области 9
22:32 08-07-2020
От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области
БердскШесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске 13
22:31 08-07-2020
Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске
БердскСтроит гараж на участке под будущую свалку директор ООО "Полигон" Денис Шалдов возле кладбища Бердска 3
22:27 08-07-2020
Строит гараж на участке под будущую свалку директор ООО
БердскМертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска
22:20 08-07-2020
Мертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска
Бердск103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской 6
22:20 08-07-2020
103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской
БердскОтдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска 2
22:17 08-07-2020
Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска
БердскStop-дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели! 2
22:15 08-07-2020
Stop-дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели!
БердскВышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео 2
22:15 08-07-2020
Вышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео