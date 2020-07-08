08.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность

22:47 08.07.2020 Фото: pixabay
1

Один и тот же день в одно и то же время, рождается тысяча детей и далеко не все они впоследствии переходят грань закона.

Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность
Но даже при отсутствии поддержки от окружения (друзей/семьи/общества) у человека всегда остается выбор, и самые тяжелые аспекты могут проиграться иначе

Самый опасный знак зодиака

Рейтинг убийц среди знаков зодиака:

1 место: Лев

2 место: Телец
3 место: Близнецы
4 место: Рак
5 место: Весы
6 место: Козерог
7 место: Овен
8 место: Дева
9 место: Рыбы
10 место: Стрелец
11 место: Скорпион
12 место: Водолей

Рейтинг насильников среди знаков зодиака :

1 место: Рыбы
2 место: Телец
3 место: Овен
4 место: Близнецы

5 место: Козерог
6 место: Рак
7 место: Лев
8 место: Весы
9 место: Дева
10 место: Водолей
11 место: Стрелец
12 место: Скорпион

Самый опасный знак зодиака
Однако судить о человеке только по его солнечному знаку зодиака и говорить какой знак зодиака самый опасный глупо. Даже натальная карта НИКОГДА не покажет убийца тот или иной человек или нет. В один и тот же день в одно и то же время, рождается тысяча детей и далеко не все они впоследствии переходят грань закона. Какие бы тяжелые аспекты и положения планет, связей домов небыли, они лишь указывают на возможность совершить преступление (например, человек легко возбудим, нервозен, плохо понимает боль других и тому подобное.) Однако человеку с такой сложной картой, гораздо легче поддаться своим слабостям и перейти грань закона, особенно если окружение не поддерживало его и не воспитывало в нем те качества, которых ему недостает. Но даже при отсутствии поддержки от окружения (друзей/семьи/общества) у человека всегда остается выбор, и самые тяжелые аспекты могут проиграться иначе.

Источник: http://fantasytown.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какое место?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСреди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность
22:47 08-07-2020
Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность
Бердск«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска 11
22:36 08-07-2020
«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска
От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области 9
22:32 08-07-2020
От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области
БердскШесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске 13
22:31 08-07-2020
Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске
БердскСтроит гараж на участке под будущую свалку директор ООО "Полигон" Денис Шалдов возле кладбища Бердска 3
22:27 08-07-2020
Строит гараж на участке под будущую свалку директор ООО
БердскМертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска
22:20 08-07-2020
Мертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска
Бердск103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской 6
22:20 08-07-2020
103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской
БердскОтдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска 2
22:17 08-07-2020
Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска
БердскStop-дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели! 2
22:15 08-07-2020
Stop-дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели!
БердскВышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео 2
22:15 08-07-2020
Вышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео