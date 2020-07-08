Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность

Самый опасный знак зодиака
Рейтинг убийц среди знаков зодиака:
1 место: Лев
3 место: Близнецы
4 место: Рак
5 место: Весы
6 место: Козерог
7 место: Овен
8 место: Дева
9 место: Рыбы
11 место: Скорпион
12 место: Водолей
Рейтинг насильников среди знаков зодиака :
1 место: Рыбы
2 место: Телец
3 место: Овен
4 место: Близнецы
6 место: Рак
7 место: Лев
8 место: Весы
9 место: Дева
10 место: Водолей
11 место: Стрелец
12 место: Скорпион
Самый опасный знак зодиака
Однако судить о человеке только по его солнечному знаку зодиака и говорить какой знак зодиака самый опасный глупо. Даже натальная карта НИКОГДА не покажет убийца тот или иной человек или нет. В один и тот же день в одно и то же время, рождается тысяча детей и далеко не все они впоследствии переходят грань закона. Какие бы тяжелые аспекты и положения планет, связей домов небыли, они лишь указывают на возможность совершить преступление (например, человек легко возбудим, нервозен, плохо понимает боль других и тому подобное.) Однако человеку с такой сложной картой, гораздо легче поддаться своим слабостям и перейти грань закона, особенно если окружение не поддерживало его и не воспитывало в нем те качества, которых ему недостает. Но даже при отсутствии поддержки от окружения (друзей/семьи/общества) у человека всегда остается выбор, и самые тяжелые аспекты могут проиграться иначе.
Источник: http://fantasytown.ru