Среди какого знака зодиака больше всего убийц и насильников? Рейтинг всех 12 знаков на опасность

Один и тот же день в одно и то же время, рождается тысяча детей и далеко не все они впоследствии переходят грань закона.

Но даже при отсутствии поддержки от окружения (друзей/семьи/общества) у человека всегда остается выбор, и самые тяжелые аспекты могут проиграться иначе

Самый опасный знак зодиака

Рейтинг убийц среди знаков зодиака:

1 место: Лев



2 место: Телец3 место: Близнецы4 место: Рак5 место: Весы6 место: Козерог7 место: Овен8 место: Дева9 место: Рыбы10 место: Стрелец11 место: Скорпион12 место: Водолей

Рейтинг насильников среди знаков зодиака :

1 место: Рыбы

2 место: Телец

3 место: Овен

4 место: Близнецы



5 место: Козерог6 место: Рак7 место: Лев8 место: Весы9 место: Дева10 место: Водолей11 место: Стрелец12 место: Скорпион

Самый опасный знак зодиака

Однако судить о человеке только по его солнечному знаку зодиака и говорить какой знак зодиака самый опасный глупо. Даже натальная карта НИКОГДА не покажет убийца тот или иной человек или нет. В один и тот же день в одно и то же время, рождается тысяча детей и далеко не все они впоследствии переходят грань закона. Какие бы тяжелые аспекты и положения планет, связей домов небыли, они лишь указывают на возможность совершить преступление (например, человек легко возбудим, нервозен, плохо понимает боль других и тому подобное.) Однако человеку с такой сложной картой, гораздо легче поддаться своим слабостям и перейти грань закона, особенно если окружение не поддерживало его и не воспитывало в нем те качества, которых ему недостает. Но даже при отсутствии поддержки от окружения (друзей/семьи/общества) у человека всегда остается выбор, и самые тяжелые аспекты могут проиграться иначе.

Источник: http://fantasytown.ru