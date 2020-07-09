Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли

1. Железные деньги
Известный факт, что металл хорошо впитывает в себя энергетику, как положительную, так и отрицательную. Но если железную монету специально наделили доброй энергией, она становится талисманом, и его-то уж точно никто из рук не выпустит. А вот вариант, что железную денежку «запрограммировали» на избавление от чего-то плохого, в том числе и финансовых трудностей, более вероятен. А значит — вы рискуете не обогатиться на несколько копеек, а намного больше потерять! И, как правило, запуск такой программы начинает действовать незамедлительно.
2. Украшения из драгоценных металлов
О том, что металлы впитывают в себя различную энергетику, мы уже упоминали. Но если дело касается украшений из золота и серебра, последствия таких находок могут быть ещё более угрожающими. На теле владельца драгоценные побрякушки не просто впитывают в себя энергетику, а начинают взаимодействовать с биополем, а затем хранить в себе всю полученную информацию. Но самое опасное то, что украшения из золота и серебра чаще всего используют для снятия порчи, сглаза или наведения приворотов! И если вы нашли обручальное колечко, будьте уверенны – в большинстве случаев его «выбросили», чтоб избавиться от проблем в личной жизни или с целью её изменить. Вы уже догадались, чем будет чревата для вас даже примерка такой находки?
3. Хэнд-мейд вещи (мягкие игрушки, статуэтки из дерева, куклы)
Если уж такую вещь делали своими руками, а затем вынесли из дома, высока вероятность, что её делали специально, чтоб избавить свой дом от чего-то плохого или сделать это кому-то другому. Совет – проходить мимо и без оглядки, ведь даже прикосновение к такой опасной находке грозит скорым разладом в семье, финансовыми неудачами и даже болезнями!
4. Булавки и иголки
Интересный факт, но эзотерики уверяют, что негативной энергией лучше всего «заряжаются» острые металлические предметы. Вот поэтому иголки или булавки в 99% случаях не потеряны, а выброшены на улицу специально! Заметьте, даже если бывший владелец носил такой предмет, в качестве оберега, вам эта находка передаст только то, от чего он хотел уберечься. Особенно важно не уколоться иглой, ведь в таком случае перехода на вас накопленного негатива не избежать!
5. Ключи
Знаете, для чего чаще всего используют, а затем выбрасывают в ритуалах ключи? А затем, чтоб «запереть» несчастье и избавиться от него. Найдя потерянный ключ, вы можете «отворить» чужие беды и впустить их в свою жизнь.
6. Браслеты
Даже несмотря на огромную популярность хэнд-мейд украшений, в большинстве случаев люди делают их в качестве оберега. Известно, что до поры до времени такой предмет защищает хозяина от негатива или вбирает в себя его отрицательную энергетику. Ну а когда наступает момент «насыщения», браслет разрывается или падает с руки. И если такое украшения больше не выполняет защитную функцию, то это вовсе не означает, что оно не начало выполнять функцию разрушения. В общем – даже прикасание к такой находке крайне нежелательно!
7. Зеркала
И если о проблемах с вышеперечисленными находками вы даже не подозревали, то, что касается зеркал – факт доказанный. Испокон веков этот предмет домашнего обихода считался самым опасным, а всё потому, что поверхность зеркала становилась свидетелем всех событий, произошедших в доме или с людьми, и берегла всё в своей памяти. Вы догадались, почему в найденное зеркало ни в коем случае нельзя даже заглядывать?
8. Часы
В современном мире, когда часы стали необходимым ежедневным аксессуаром, сложно представить, что такая находка может принести много хлопот и закончиться для нашедшего плачевно. И не удивительно, ведь у многих людей наручных часов бывает десятки и даже сотни, и с каждым экземпляром энергетикой просто не успеешь поделиться. Но… даже за тот короткий срок, что часы побывали на руке у человека, они успели войти связь с его биополем. Вот поэтому, надев такую находку на свою руку, вы тем самым нарушаете свое биополе, а ещё забираете проблемы и болезни прежнего хозяина, которые были у него в период использования этого аксессуара.
9. Расчёски
В случае с найденной расчёской следует помнить, что здесь одной лишь негативной энергетикой от предыдущего хозяина не отделаешься. Этот предмет домашнего обихода очень часто используют для заговоров и в приворотах, а посему, такие находки с максимальной пометкой об опасности!
Источник: womanadvice.ru
Да я находил брелок в виде подковы с камешками!
Да
Много раз
Да,икону? Что.это.означает?
Да,золотой крестик
Да, находил золотое кольцо с алмазной гранью, никому не советую носить, даже брать в руки! Более 5лет постоянного беспричинного страха! Потеря здоровья! Врачи бессильны, помогла бабушка- с порога заявив выбросить найденное, не мне предназначенное. Все прошло в течении месяца.
Гнездо из шерстью
Да часы
Нет
Новый крючок для вязания, вот думаю, зря подняла((((
Да мыло что это значит
Да, часы.
Вы говорили про расчёски.
Там написано: а поСему?
Для меня это не ошибка, я люблю умилять слова... А к вам у меня притензий нет!
Кстати я не поднимала вещи
Нет, мне чужого не нужно. Своего хватает...
Да.булавку
Да не пугайте вы людей,город это же не деревня,все такие находки,это скорей всего потери,а не заговоры,потерял человек,а вы нашли,вот я сережку красивую с драгоценным камнем потеряла,хорошо у меня кулон точно такой как сережки был,так сделали из него вторую серьгу,ну кто нашёл мою серёжку сделает себе кулон,ну что я там могла наговорить!?Растеряха да и только.
Вот интересно, а если наши олигархи поднимают друг за другом оброненные предприятия или приватизируют государственные - этого тоже оказывается нельзя делать.
PS
Покупать, оказывается, тоже ничего низзззя!
Мало ли кто прикасался к покупным товарам своими энергетически грязными руками.
А как же со святой водой? Ведь нам ее в бадейки не сам Бог разливает, а какая-нибудь керенская баба Нюра, у которой столько своих тараканов в голове, что они уже кланами там воюют друг с другом.
Мракобесие какое-то.
Да нашел золотую серьгу
Интересно,а кто же не подымет украшение из драгметалла или железный рубль??? Есть такие?)))) Ха
замок