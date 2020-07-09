09.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»

11:39 09.07.2020 Фото: www.freeimages.com
2 0

Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления https://do.kurer-sreda.ru/ Работает рубрика работа — вакансии и резюме. Все — бесплатно! Зачем стоять в газетах? И зачем платить деньги?

Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Доска объявлений сайта «Курьер.Среда.Бердск» обновляется

Дорогие читатели в ближайшие дни мы переносим сайт https://do.kurer-sreda.ru/

Уже можно  подать свое объявление. 

Вы сможете бесплатно разместить объявления об услугах, продаже, покупке вещей, пропаже- поиске, а так же возвращаем – объявления о работе на  https://do.kurer-sreda.ru/

C 22 июня 2020 введена  плата за VIP-объявления.

Объявления могут добавлять только зарегистрированные пользователи. Письмо о подтверждении ссылки о регистрации на доске объявлений МОЖЕТ ПРИЙТИ в СПАМ – проверьте, если его не дождались в ящике.

Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления – и это можно уже сделать прямо сейчас.

Если у вас есть вопросы – звоните +7(909) 532-95-38, Алина – можете задать вопросы, предложить рубрики и спросить, что не ясно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы пользуетесь доской объявлений?

Ирина, 20 мая 2020 15:36
НВР: Собралась подать объявление, но сообщение о подтверждении адреса не пришло. И в папке спам тоже нет
Галина Коморникова, 27 мая 2020 11:16
мы устранили проблемы - проверьте еше раз! Спасибо.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом: Певица сняла видео из больницы
13:15 09-07-2020
Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом: Певица сняла видео из больницы
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ 1
13:00 09-07-2020
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Скончались 4 пациента с COVID-19 за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Жертв "короны" уже 128
12:49 09-07-2020
Скончались 4 пациента с COVID-19 за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Жертв
101 зараженного COVID-19 нашли за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Больных уже 6 932
12:46 09-07-2020
101 зараженного COVID-19 нашли за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Больных уже 6 932
БердскУжаснула причина невыплаты 10 000 рублей от Путина детям до 16 лет мать в Бердске
12:45 09-07-2020
Ужаснула причина невыплаты 10 000 рублей от Путина детям до 16 лет мать в Бердске
БердскОпять отсрочка: На 95 вопросов об ужасах в пульмонологии ЦГБ Бердска 6 августа ответит министр Хальзов 2
12:33 09-07-2020
Опять отсрочка: На 95 вопросов об ужасах в пульмонологии ЦГБ Бердска 6 августа ответит министр Хальзов
Возвращаемся в 90-е, беспокоятся на фоне COVID-19 россияне
12:30 09-07-2020
Возвращаемся в 90-е, беспокоятся на фоне COVID-19 россияне
Кожаный наряд Ким Кардашьян обозвали мусорным пакетом
12:22 09-07-2020
Кожаный наряд Ким Кардашьян обозвали мусорным пакетом
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
12:19 09-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 10
12:17 09-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются