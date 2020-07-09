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Постановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже

16:43 09.07.2020 Фото: Правительство НСО
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Теперь ограничения состоят лишь в социальном дистанцировании в общественных местах и соблюдении масочного режима.Рекомендовано «отказаться от посещения массовых мероприятий». Людям старше 65 лет нужно сидеть дома.

Постановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже
Губернатор Андрей Травников

В Новосибирской области с 1 июля снят режим «общей самоизоляции», следует из опубликованного постановления губернатора Андрея Травникова. Он изменил свое постановление «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», убрав из документа положения, которые предписывали жителям покидать дома только по определенным целям.

Теперь ограничения состоят лишь в социальном дистанцировании в общественных местах (1,5 метра) и соблюдении там масочного режима. Кроме того, гражданам рекомендовано «отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных)» и «воздерживаться от посещения мест массового скопления людей».

При этом ограничения на участие в массовых мероприятиях не должны действовать на съезды политических партий, избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных советов и заксобрания. Более того, официально разрешено проводить массовые мероприятия «для формирования сбора предложений по наказам избирателей».

Травников оставил режим «общей самоизоляции» для людей, которые старше 65 лет.

— Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, — заявляется в постановлении.

Ограничения установлены до 1 августа.

О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» изменение, изложив в следующей редакции:

«Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по  обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на  территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», предложением Главного государственного санитарного врача по  Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020), Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и  территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»

п о с т а н о в л я ю:

Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31.03.2020 до 24:00 часов 01.08.2020:
1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;
4) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

2. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:

1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;
2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;
3) при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;
зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

иных общественных мест.

3. Установить, что ограничения, установленные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области и иных участников собрания избирателей для формирования предложений по наказам избирателей депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований Новосибирской области, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

4. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на которых не распространяются ограничения в соответствии с  настоящим постановлением, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Травин К.В.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора
Новосибирской области

от 31.03.2020 № 48

Перечень заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.
6. Новообразования из числа2:
1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97;
2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 – C96, D46.

1 – при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания;
2 – самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

А.А. Травников

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От редакции

Ура?

Covid-19, 01 июля 2020 09:30
"...ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха."

Лишили одних из важных способов психического и физического оздоровления и укрепления иммунитета на весь последующий год...
Аноним, 01 июля 2020 09:51
Прям на "весь последующий"? Гы-гы-гы
Сибиряк, 04 июля 2020 14:05
Короче, на площади Горького перед администрацией Бердска собираться нельзя, а все остальное можно.
Boeing 777-300ER, 01 июля 2020 09:40
Ничего не ура. Намордники же оставил. Когда уже этот цирк с конями закончится?????
Аноним, 01 июля 2020 16:42
В Казахстане очень скоро введут коронавирус 2 , читай курьер,а следам и нас затащат!
Аноним, 01 июля 2020 10:29
НВР:
У-РА новый мировой порядок перенесли на осень ! Всем рекомендую посмотреть Донфильм ЗАМЫСЕЛ , ещё год назад все знали что будет!!!
Аноним, 01 июля 2020 13:48
Что с садами? Когда откроют для всех?
Олеся, 03 июля 2020 07:29
Не скоро....
Аноним, 06 июля 2020 14:46
Никогда! Водонаева же сказала,нефиг было рожать.
Светлана, 01 июля 2020 13:51
А он хоть одно свое постановление подписал? Одна фамилия под постановлениями и все, не хочет брать на себя ответственность за незаконные деяния-не существует "масочного режима", и он может всего лишь рекомендовать, а не требовать, чтобы люди носили эти намордники в общественных местах, да и никакой т.н. пандемии не существует...сами власти по указанию ВОЗ накручивают статистику, чтобы устроить массовую вакцинацию..., народ запугали дальше некуда...
Вадим, 01 июля 2020 22:52
Да кому ты нужна-чип на тебя тратить.
Аноним, 01 июля 2020 15:23
Что значит отказать от посещения массовых мероприятий? То есть проводить их можно и они будут, но посещать их не нужно или как? Работать когда начнут кинотеатры, Театры, дома культуры и т. д? Я вот лично ничего не поняла!
Аноним, 01 июля 2020 16:41
Это значит шаг вперёд и две назад.
Аноним, 05 июля 2020 14:22
А что тут не понятного? Телевизор можете смотреть. Но не включать. Так же и с массовыми мероприятиями. Мероприятия разрешены, но с ограничением массовости в 0 человек.
Я, 01 июля 2020 17:11
А как же магазины, ТЦ и т.д. Тоже открываются я так понимаю?
Шок, 01 июля 2020 17:22
+1
Тоже интересно. Непонятно из текста
Аноним, 01 июля 2020 19:54
Ой, да ваши магазины и ТЦ и не закрывались, втихаря все работали. Всё прямо умирают без ТЦ. То кричали, что с голоду помирают, теперь им ТЦ подавай.
Аноним, 02 июля 2020 18:04
Губеры зависимые от Кремля люди, они не выборные, что укажут сверху,то делают, чтобы кресло сохранить.
Гость., 02 июля 2020 23:24
Странно.пока вируса в НСО не было,мы сидели дома.как только он вошёл в полную силу и бушует в регионе-отменили самоизоляцию.Где логика?это вредительство?
Аноним, 05 июля 2020 14:18
Логика (если можно так сказать) была в следующем: "А вдруг это провокация иностранных спецслужб? А вдруг само рассосётся?..." (обратите внимание, тут примерно половина всё ещё "думает" что это всё-таки провокация во имя чипирования всех людей Гейцем.

Но для наших "всё точно знающих", таки стало очевидно, что не провокация это и что не рассосётся. И что рейтинг самодержца всия руси уже упал (сейчас он порядка 20% в основном за счёт сталинистов) и продолжает падать. А значит надо СРОЧНО обнуляться = воцаряться. Сейчас или никогда. Вот и вся логика.
Аноним, 04 июля 2020 17:51
Ещё в начале всей этой психондемии умные люди сказали, что после поправок в конституции психондемия исчезнет. Мол Путин ее победит. Так все и вышло, а за то, что плохо голосовали и многие против будете ходить в наморднике.
Патриот, 05 июля 2020 00:40
Внимание , будьте бдительны ,произошло что-то непонятное,оглядывайтесь вверх и по сторонам!
Аноним, 05 июля 2020 12:46
Все начнется осенью,снимите эти маски, включайте мозги, скоро будет поздно
Аноним, 05 июля 2020 12:51
Господи, то , что сейчас происходит, этоже кошмарный сон, всеобщая шизофрения, никогда бы не подумала, что наш народ такой глупый, послушный, и трусливый
Аноним, 06 июля 2020 08:25
Аноним а вы сьездите в Бердскую пульмонологию, там уже все 4 этажа шизофреников с пневманиями. Вчера носила передачу, смотрю на улицу выкинули кучу стульев, столов. Оказывается освобождают конференц зал для коек. Одним словом шизофрения у каждого своя...
Аноним, 06 июля 2020 10:27
Не обманывайте, Аноним 8:25
Пациенты с подозрением на т.н. "ковид" находятся лишь на 4 этаже, остальные - с обычными заболеваниями. И не надо тут устраивать панику!
AlexAm, 07 июля 2020 09:16
ага и это нормально, что столько больных "пневмонией"? Видимо всегда так было? Что всегда эта больница ЛЕТОМ была переполнена? (ни разу не сезон для пневмонии!) Тесты не делают, чтобы панику не разводить. Потому и ковидное отделение пустое, а заодно на выплатах врачам экономят, а то барин на обещал денег за счет заведения, а самих денег не выдал
Аноним, 06 июля 2020 10:40
А когда начнут уже к болеющим людям нормально относится?
Одну девочку с больницы, с подтвержденным коронавирусом в аптеку отправили за лекарствами,
В семье где заболела мать, у остальных даже проверять ничего не стали!
А к человеку с температурой отказались приехать на скорой! Сказали идите в больницу сами!
Такое ощущение что постановления выписывать можем, а на заболевших чихать хотели
AlexAm, 07 июля 2020 09:20
А давайте здравый смысл включим - человек с температурой, что дойти пешком не может? Скорая занята перевозкой тяжелых - а их много. То что больной человек поперезаражает кого-то по дороге - так с этим никто не борется - всё равно нужно, чтобы все переболели (ну или не переболели, тут уж как повезет)
Гость, 07 июля 2020 15:04
Любитель масок. Ну попадись ты на массовых мероприятиях, освистают люди.
Ольга, 07 июля 2020 15:06
Пульмонология переполнена,освободили наркологию под пульмо...,так что делаем выводы друзья.Никаких ИВЛ в Бердске нет.Лекарств нет.Если пытаешься попасть в городские больницы,тебя оттуда вышвыривают без разговоров.Кт платное и даже если у тебя 60 процентов поражения легхих тебя отправляют лечится дома.Ха ха.Делаем выводы.

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