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Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска

16:37 09.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Участок и здания бывшего лагеря «Юность» вычеркнули из реестра муниципального имущества. Теперь это собственность компании «РАТМ-Девелопмент». Город не нашел денег на использование побережья.

Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска
Участок в 1,6 га за пляжем «Старый Бердск» попал в частные руки

Окончательно и бесповоротно потерял Бердск территорию бывшего лагеря «Юность» на побережье Обского моря. В конце июня глава города Евгений Шестернин подписал постановление об исключении из муниципального реестра недвижимого имущества корпусов и земельного участка «Юности».

Основанием для этого стал договор купли-продажи №12 от 10 января 2020 года, заключенного между администрацией Бердска и АО УК «РАТМ-Девелопмент».

Покупателю отошли:

  • административно-хозяйственное одноэтажное здание со спальным корпусом площадью 880 кв. метров на ул. Морской, 14а балансовой стоимостью 114 720 рублей;
  • нежилое одноэтажное здание площадью 627,7 кв. метров на ул. Морской, 14а/1 стоимостью 24 635 рублей;
  • нежилое одноэтажное здание площадью 239,1 кв. метра на ул. Морской, 14а/2 стоимостью 0 рублей 01 копейка;
  • земельный участок площадью 16 301 кв. метров, предназначенный для эксплуатации административно-хозяйственного здания со спальным корпусом и нежилых зданий на ул. Морской, 14а. Его балансовая стоимость составляет 47 364 837 рублей.

Вычеркнуть названное имущество из городского реестра должен отдел по управлению муниципальным имуществом администрации.

Напомним, бывший лагерь «Юность» ушел с молотка за 19 млн рублей. Первоначально его продавали за 60 млн, но покупателей не нашлось и цену снизили более чем втрое. После этого нашлось сразу два желающих приобрести землю на бердском побережье с торгов. Пока территория находится в рекреационной зоне — для отдыха. Но новый собственник может изменить ее категорию и использовать по своему усмотрению.

По словам начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Натальи Марусиной, «Юность» выставили на торги за 17 млн 380 тыс. рублей, за два аукционных шага по 870 тыс. сумму удалось увеличить до 19 млн 118 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты бердского горсовета спорили относительно продажи «лакомого куска земли». Не все были согласны с таким решением. Но у города не нашлось денег на рациональное использование участка на берегу Новосибирского водохранлища. И решили хоть как-то пополнить местный бюджет. Однако депутат Елена Белова сожалеет о том, что Бердск лишился земли на побережье.

— Мнение депутатов разделилось на тех, кто поддерживал, на тех, кто не поддерживал объект — территорию лагеря «Юность». Тот объект, который можно было сохранить, и в дальнейшем участвовать в каких-то программах и развивать территорию именно под детский спорт. Мне очень жаль, что прогнозный план приватизации выполнен именно в этой части, — отметила Елена Викторовна на февральской сессии.

Продажа территории и зданий бывшего детского лагеря на ул. Морской входила в план приватизации муниципального имущества на 2019 год, который ранее утверждали местные депутаты. Еще два объекта, которые не вызывали споров среди народных избранников, Бердску продать не удалось.

справка

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.

Управляющая компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

«РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря в Бердска недалеко от бывшего лагеря «Юность».

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От редакции

За адекватную цену продали?

Аноним, 07 июля 2020 21:39
Продали в убыток муниципалитету?
Помнится Юрченко судили за меньшую сумму
Аноним, 07 июля 2020 22:21
Кстати, "почётная свалка" снизит доходы муниципального предприятия "старой свалки." Т.е. деньги из муниципального кармана - в частный. А депутаты потом спросят - почему прибыли нет от МУПов?
аноним, 07 июля 2020 23:47
Пофамильно депутатов голосовавших за продажу! Народ должен знать кто и как выражает волю народа!!! Все делается под шумок!
Аноним, 08 июля 2020 08:23
А ФИО это вся пехота от ЕР
Аноним, 07 июля 2020 21:47
Новосибирский назначенец все земли распродал и свалку под носом протягивает с почетным.
Аноним, 07 июля 2020 21:53
Меня всегда интересовало - 30 серебреников - это сколько на наши деньги?
Аноним, 07 июля 2020 22:04
ЕСли те самые монеты, тогда очень не плохие деньги.
Аноним, 08 июля 2020 09:43
На 30 серебренников была куплена земля под небольшое кладбище рядом с Иерусалимом. При пересчёте возможно и получится 47,5 млн рублей.
Аноним, 07 июля 2020 22:09
И куда теперь деньги планируют потратить ?
Аноним, 07 июля 2020 22:22
Ой, не в чём себе не отказывайте
Аноним, 07 июля 2020 22:24
На банкет?
Аноним, 08 июля 2020 00:07
Этот ответ будет через полгода, а пока хлопают глупыми глазами и и ехидно улыбаются поджав губки
Raven, 08 июля 2020 20:48
Игровой компьютэр приобретут
Аноним, 07 июля 2020 23:37
Не понятная позиция почетного. Он же сам тут живет, почётный себе за рубежом недвижимости прикупил и решил нагадить населению перед отъездом полным составом семьи включая депутатской корпус выполняя какую-то программу Илона маска по утилизации населения России? (Как видно из сми он планирует не завод по переработке отходов, как это везде кричало правительство при навязывании мусорной реформы, а просто закопать и сжечь).
Аноним, 08 июля 2020 09:41
Илон маск не при чём; население России не нужно даже самому себе (иначе читали бы план своей утилизации в виде поправок к конституции прежде чем одобрять). А вот Витёк по ходу решил что хватит - всё что мог заработал, всё что мог выпилил, пора на отдых. Само собой не в Бердске. Свалка будет пенсией.
Аноним, 08 июля 2020 01:56
Да, список депутатов проголосовавших за, очень уж хочется посмотреть. Если эти депутаты не могут решать проблемы Бердска, а могут только распродавать все с молотка, так пусть идут в отставку вместе с главой.
Аноним, 09 июля 2020 10:59
Больше половины депутатов предприниматели и выбрали их жители Бердска, так что в 2021 году при выборе депутатов надо учитывать, что предприниматели когда сядут на место депутатов будут улучшать свой бизнес и увеличивать прибыль своих компаний, а не жизнь бердчан. Нельзя допускать предпринимателей до власти!!!
Аноним, 08 июля 2020 07:05
"ценой 47,5 млн рублей"...это начальная цена/аукциона/, по которой не смогли продать. Судя по начальной цене и цене покупки не такой уж и "лакомый кусок".
Аноним, 08 июля 2020 08:32
Несколько коттеджей принесут очень приличную прибыль!
Аноним, 08 июля 2020 08:46
Эта продажа лагеря «Юность» очень похожа на время в блокадном Ленинграде в годы войны, когда люди выменивали дорогие картины, драгоценности «у предприимчивых» людей за кусочек хлеба. Если взять ученика 11 класса, который с трудом справился с базовым ЕГЭ по математике, он и то докажет любой прокуратуре, ФСБ, что если все постройки снести и построить один коттедж на той земле, стоимость которого 60-80 млн рубле, окупит расходы бизнесменов. Я в детстве любил гулять по берегу реки, но когда в 90-х вернулся в родной город, я этого сделать не смог(огорожена частная собственность, казаки охраняют, повезло, что отогнали как муху, а не « отоварили» ). Если поразмышлять, то у детей простых людей, которые получают 15-30 тыс рублей, все меньше мест для оздоровления по решению наших руководителей (их дети и этих чудесных бизнесменов отлично отдохнут в Турции, Италии). Мой друг любит говорить: «Жить сейчас хорошо, все дёшево, просто мы мало получаем денег!» Есть один плюс от этой сделки-экология улучшится, потому что у людей не будет допуска к водоему, не будут гадить, как привыкли(тара, объедки, бутылки, другие остатки роскоши).
Аноним, 08 июля 2020 09:25
Какие-то неуместные сравнения. Короче, занятие в партийной ячейки и сетования пролетарской идеологии на пролетарскую культуру.
Аноним, 08 июля 2020 09:15
Специально ждали чтобы цену так в три раза сбросить?
, 08 июля 2020 12:16
Когда кончатся земли, площадя и прочее, где можно будет муниципалам заниматься хозяйственной деятельностью, неоткуда будет брать деньги себе на карман. Может тогда лица на этих должностях будут работать согласно своей функции?
Считаю, что само решение направленное на приватизацию муниципального имущества, потребительское. Как и вся система. Россия не СССР. Мы не производители, такое направление задаëт сегодняшняя власть.
Аноним, 08 июля 2020 12:49
Надо внести в устав города, что вопросы по продаже земли должны решаться на референдумах, а не голосованием пехоты и прочих гастербайтеров во власти.
Аноним, 08 июля 2020 13:17
Проголосовали за торгашей госсобственности, нечего на зеркало пенять.
"Налетай и разбирай": Медведев утвердил план приватизации госимущества в России
За три года "раздадут" свыше тысячи объектов собственности государства.
Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил план приватизации имущества, которое находится в федеральной собственности. За три года предполагается подвергнуть отчуждению более тысячи государственных объектов.
"Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы", — говорится в сообщении на сайте правительства.
Это это время власти хотят осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны.
В течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации крупнейших компаний.
Планы правительства по дальнейшей приватизации государственной собственности вызвали поток крайнего неодобрения россиян, который те излили на площадках пабликов в Сети. По мнению участников обсуждения, приватизация не несет ощутимой экономической пользы.
Аноним, 08 июля 2020 14:32
Уже Медведев бомбу подложил? Не Ленин? Вы уверены?

Медведева уже 12 лет как нет. Да даже и те 4 года - он послушно увеличил срок для своего босса с 4 до 6 лет и передал кресло. Но всё равно теперь будет виноват во всём. Вместе со Сталиным и Лениным и ещё чёрт знает кем.

Ведь еслинеонтокто всегда онтутнепричём!
Аноним, 08 июля 2020 13:17
Продолжаем голосовать за ПЖиВ - Едим Россию
Ольга, 08 июля 2020 14:33
Всё уже продано до нас. Все ресурсные компании в частных руках и не только российских но государство
удерживает контроль. Вот недавняя авария с разливом дизтоплива обошлась в 176млрд руб ущерба,но заплатит за это государство а не Потанин, миллиардер и владелец сырьевой компании,которую ему "отгрузил" Ельцин.
1, 08 июля 2020 16:41
Откуда информация, что заплатит государство?
Аноним, 08 июля 2020 14:36
Не видно, чтобы люди, стоящие у власти радели за наш город. При таком отношении у нашего Бердска нет будущего. Они то уедут отсюда в любой момент и дела им нет, а вот большинство жителей города останется. Ни заводов, ни крупных предприятий, вокруг одни магазины и помойки. Берег весь продан толстосумам. Обидно за город, где мы родились и выросли.
, 08 июля 2020 15:11
Маразм крепчает))) Например :
А возможно кладбище так же продать? Кто-нибудь купит, сделает ООО, потом будут деньги ежемесячно брать с "проживающих".
Аноним, 09 июля 2020 09:57
Зачем Вы подаёте им идеи?????
Михаил, 08 июля 2020 18:09
Если считать только землю, она стоит не менее 3-х миллионов за 10 соток в том районе, получается продали 16 участков по 10 соток, сумма должна быть 48 миллионов. Кто-то купил за 19 миллионов, потратит пару миллионов на снос и другие нюансы и заработает на этом 27 миллионов после перепродажи. Почему тоже самое не могла сделать администрация города и поиметь 48 миллионов вместо 19? Свою бы личную землю они точно не стали продавать в 2 раза дешевле ее стоимости, а вот нашу с вами можно! Или могли нарезать и дать землю нуждающимся многодетным семьям к примеру, которые ждут по несколько лет клочок земли. Нет, эти гады все готовы продать за копейки. Беспредел!
1, 09 июля 2020 11:11
Так, а что ты не подал заявку на аукцион? Был аукцион - за сколько предложили, за столько и продали. Видимо не было очереди из желающих. Но в интернете вы все герои и умники, а как до реальных дел доходит, то вас что-то не видно
Аноним, 09 июля 2020 11:49
Нет, "всё вокруг колхозное и всё вокруг моё!"-это священная заповедь. Можно спокойно выйти на берег, бухнуть/рыгнуть, оставить кучу срача. Не отдадим! Не за то мы боролись!
светлана, 09 июля 2020 12:04
Нужно возвращать землю!
Raven, 08 июля 2020 20:51
В безденежные и лихие 90е и то лагерь фунциклировал и никто его продавать не собирался
Аноним, 08 июля 2020 20:59
НВР:
Нет
Наталья, 08 июля 2020 22:11
Уважаемый Курьер, да что с Вами такое то? Ну давайте проверять информацию перед тем как преподносить людям. Директор центра Туризма ,, Юность,,
Светлана, 09 июля 2020 12:05
Наталья, а что не так с информацией?!
Raven, 09 июля 2020 14:38
Так заясните за неверную информацию. Народ хочет знать

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