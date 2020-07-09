Пойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около кладбища Бердска? Читайте ответ Евгения Шестернина

Рабочую группу создала администрация Бердска по решению проблем утилизации ТКО в городе. Речь идет о строительстве нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска.
Первое заседание рабочей группы с мэром Бердска Евгением Шестерниным, начальником управления природными ресурсами Светланой Шерстобитовой, депутатами Совета депутатов Еленой Беловой и Николаем Сычевым, членами Бердской городской Общественной палаты Вячеславом Власовым и Геннадием Багрянцевым, академиком Российской Экологической Академии Виктором Малаховым и руководителем ООО “Полигон” Денисом Шалдовым состоялось 6 июля. Из СМИ присутствовал лишь сайт «Бердск-онлайн».
Региональные СМИ растиражировали высказывание мэра Бердска о голодовке, опубликованном в публикации сайт «Бердск-онлайн». Эту новость опубликовали 11 региональных СМИ. Из заголовков, опубликованных в том числе и федеральными СМИ, можно допустить, что глава Бердска готов встать в протест и даже голодать.
«- Но когда собирают подписи — голодать против свалки… Против свалки все. И я пойду голодать против свалки. И все здесь сидящие пойдут голодать против свалки».
Так ли это, выяснил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 июля, у самого градоначальника Евгения Шестернина:
— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы. Проекта нет!
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что не работает со СМИ, выдергивающими фразы из контекста. В том числе и с «Курьер. Среда. Бердск» больше не работает. За всеми комментариями Евгений Шестернин направил в пресс-центр администрации Бердска. При этом подчеркнул, что позиция администрации:
— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения.
Напомним, дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года.
Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.
Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.
На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.
Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 1000 подписей собрано.
От редакции: Почему с нами больше не работает глава Бердска? Нам не очень ясно. Ведь тем самым он лишает информации жителей Бердска. И чем мы «провинились»? Тем, что стали выяснять детали строительства полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района? Если честно, мы не поняли.
Позицию по свалке администрация опубликовала на своем сайте — можно ознакомиться.
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Проекта нет, а стройка свалки ТКО есть? ))
Это звучит примерно также, как жопа есть , а слова такого в русском языке нет.
Запрещенный прокуратурой к строительству многоэтажный дом по улице Спортивная-15 прекрасно сдан в эксплуатацию, заселен и живет припеваючи.
Сколько судов еще готова "проиграть" нужным людям наша неподкупная прокуратура, ссылаясь на свою мнимую бездарность?))
Спите жители Багдада , в Багдаде всё спокойно...Главное никогда не просыпайтесь...
В противном случае будет как с Потаповым.
Почему все считают, что Шестернин прикидывается дурачком. Он высказался и однозначно. Молодец. А вот разговор надо вести не о мэре, а о для меня НЕ ПОЧЕТНОМ. Вот четкая и ясная позиция- за деньги готов организовать областные помойки хоть в центре Бердска, хоть у каждого подъезда. И это почетный ГРАЖДАНИН Бердска!!!!!!! Бердчане, проснитесь, 90-е прошли, это тогда он был почетный в определенных кругах, а сейчас.....пехота и все. И он из-за корысти готов каждому бердчанину говно на голову навалить. Вот это у Вас ПОЧЕТНЫЕ. Ну не позорьте это звание, сколько достойных бердчан в этом списки...и на тебе Голубев, к тому же ранее судимый. Бердчане, Вы сошли с ума или действительно морально дошли до уровня когда Вам хоть помойка, хоть тюрьма, хоть....
Совсем заврались, трипологи, то у них там ангар, то завод, то комплекс по складированию.
А по факту - гора мусора до неба, с кучей ворон, трахтором на вершине и запахом мертвечины по всей округе(когда не горит )
То с дорогами, то со стройками, то с больницей, то с аэродромом, то со свалкой теперь.
А чо - не кандалами же греметь.
Всё Шестернин правильно понял. Просто обидеться и надуть губы - очень удобная позиция.
Кажется интервьюер перегрелся на солнце или ветром ухи продуло.
Пусть потонут в собственных отходах - может тогда образумятся наконец и поймут что свалка городу просто необходима!
1. Куда девать мусор?
2. Чем полигон который расположен дальше от домов хуже старого, расположенного ближе и к дачам и к домам и к Берди?
Вопрос я задал.
Вместо ответа противников - минусы и обвинения.
Типичная логика недалеких оппозиционеров.
Так что уши заказчика этих протестов уже видно отчетливо
Что делают из мусора?
1) Самой передовой страной в плане разумной утилизации считается Япония. Строительные отходы применяют не только для производства отделочных материалов, но и для создания искусственных островов. Отработанное кухонное или машинное масло преобразуют в биотопливо для автотранспорта. Из переработанных пластиковых бутылок получается прочная спортивная одежда. Старые гаджеты перебирают, и пригодные для дальнейшей эксплуатации детали отдают в производство новой электроники.
2) По примеру Японии, Сингапур применяет мусор для расширения своей территории и создает остров Семакау. Упаковки, пластиковые бутылки, твердые отходы измельчают в пыль, которую затем помещают в контейнеры на дне моря. Остров пока небольшой, но уже покрыт зеленью и кустарниками.
3) Швеция сжигает мусор, чтобы получить электрическую и тепловую энергию. В стране действуют 32 электростанции, которые обеспечивают топливом за счет переработки отходов. Часто своих отходов, оказывается, недостаточно для производства электроэнергии в нужном объеме, и страна выкупает тонны мусора у соседей.
4) В Китае активно внедряются новаторские технологии утилизации мусора. Из переработанных отходов создают дорожные покрытия, и по своим характеристикам они несколько не уступают асфальту.
5) Уникальный метод гидросепарации придумали в Израиле. Мусор промывают водой, под высоким давлением, это делает возможным разделить между собой металл, пластик и органические отходы. Органика идет на топливо для сельскохозяйственных нужд, из переработанного пластика изготавливают ковры, а металл пускают в производство.
Вы же понимаете что мусор не только так появляется. Остальной куда девать?
Я не против и даже поддерживаю внедрение и раздельного сбора и повышения культуры и так далее.
Но это никак не исключает наличие полигонов ТБО.
И кстати, думаю ОЧЕНЬ многие подпишутся ЗА новый полигон в случае именно закрытия старого. И это будет правильно: слишком уж близко расположена старая и к Спортивной (многоквартирным домам) и к дачам и к Бурди.
Суть всей полемики в том,чтоб свалка свалила подальше от границ Бердска. Вплотную к границе есть свалка в Агролесе. И все от мала до велика в городе умеют узнавать, когда там гореть начинает. Больно духан специфический. А ещё есть воняющий завод био препаратов... Производства на хим заводской.. И если этот духан будет уже с трех сторон - не многовато ли???
Это чтобы тут не было больше спекуляций, что мол и так и так свалка бердска. Это - РЕГИОНАЛЬНАЯ свалка по сути. Для Бердска и окружающих городов, включая район Новосибирска.
Наивные.
Наша нынешняя свалка могла бы функционировать полноценно еще многие годы, если бы на нее свозили мусор только из Бердска. Еще с советских времен она является стратегическим объектом и многая информация о ее деятельности, мягко говоря, не является достоянием общественности. На некоторых участках свалки вообще небезопасно находиться.
Поэтому, только местная общественность, "глас народа", могут хоть как-то повлиять если не на ход строительства, но хотя бы на цели ее использования и контроль над этим.
По сути мэра нет.
Есть только говорящая голова.
Которая озвучует мысли вышестоячих.
Ситуацию бы спасло перекапванье дороги или перекрыванье трассы.
Но теперь есть Росгвардия.
Ей проблемы бердчан фиолетовы.
Они на оклады и живут не тут.
А вот как.