Пойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около кладбища Бердска? Читайте ответ Евгения Шестернина

Евгений Шестернин о новом полигоне ТКО с линией сортировки: «Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки».

Не зовет мэр Бердска журналистов «Курьер.Среда.Бердск» на обсуждение вопроса будущей свалки около кладбища Бердска

Рабочую группу создала администрация Бердска по решению проблем утилизации ТКО в городе. Речь идет о строительстве нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска.

Первое заседание рабочей группы с мэром Бердска Евгением Шестерниным, начальником управления природными ресурсами Светланой Шерстобитовой, депутатами Совета депутатов Еленой Беловой и Николаем Сычевым, членами Бердской городской Общественной палаты Вячеславом Власовым и Геннадием Багрянцевым, академиком Российской Экологической Академии Виктором Малаховым и руководителем ООО “Полигон” Денисом Шалдовым состоялось 6 июля. Из СМИ присутствовал лишь сайт «Бердск-онлайн».

Региональные СМИ растиражировали высказывание мэра Бердска о голодовке, опубликованном в публикации сайт «Бердск-онлайн». Эту новость опубликовали 11 региональных СМИ. Из заголовков, опубликованных в том числе и федеральными СМИ, можно допустить, что глава Бердска готов встать в протест и даже голодать.

С такими заголовками вышли СМИ о реакции главы Бердска на строительство полигона ТКО

«- Но когда собирают подписи — голодать против свалки… Против свалки все. И я пойду голодать против свалки. И все здесь сидящие пойдут голодать против свалки».

Так ли это, выяснил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 июля, у самого градоначальника Евгения Шестернина:

— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы. Проекта нет!

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что не работает со СМИ, выдергивающими фразы из контекста. В том числе и с «Курьер. Среда. Бердск» больше не работает. За всеми комментариями Евгений Шестернин направил в пресс-центр администрации Бердска. При этом подчеркнул, что позиция администрации:

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения.

Свалка с высоты птичьего полета. Вдали — живут бердчане

Напомним, дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года.

Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.

Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 1000 подписей собрано.

От редакции: Почему с нами больше не работает глава Бердска? Нам не очень ясно. Ведь тем самым он лишает информации жителей Бердска. И чем мы «провинились»? Тем, что стали выяснять детали строительства полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района? Если честно, мы не поняли.

Позицию по свалке администрация опубликовала на своем сайте — можно ознакомиться.