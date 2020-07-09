Припекло: Люди и собаки спасаются от жары на пляже в Бердске

На несанкционированном пляже близ ул. Попова нет спасателей. Никто не проверял безопасность дно. Тем не менее, бердчане здесь купаются и загорают.

Рядом с водой легче переносится жара

Жаркий день 8 июля гонит к воде жителей Бердска. Целый день по тропинке рядом с Бердским острогом перемещаются взрослые и дети, нередко с домашними питомцами. Кто-то идет на пляж, кто-то возвращается с него.

Пляж рядом с улицей Попова несанкционированный. Здесь нет спасателей. Никто не проверяет на безопасность дно. Но берег не бывает пустым. Хоть в выходные, хоть в будние дни. Здесь загорают и купаются бердчане разных возрастов.

Жара. Берег Бердского залива



Автор видео Галина Панчева

Две девчушки, одна прямо в майке, плюхаются в воде. А на берегу их ждут почти неподвижно преданные собаки. Одной так жарко, что залезла в небольшую лужицу и будто застыла в ней.

Жара. А с Бердского залива веет спасительной прохладой.