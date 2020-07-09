Новых свалок в Бердске до 2030 года не построят, но могут закрыть действующую по терсхеме обращения с мусором в Новосибирской области. Читаем документ

Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России призвана улучшить качество жизни человека, в том числе создать благоприятную экологическую обстановку в Российской Федерации. Для этого на уровне государства и правительств регионов проводятся мероприятия, которые должны обеспечить грамотное обращение с отходами.
В нашем регионе действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области.
Документ состоит из 2 303 страниц. Из них более 2 000 страниц занимают приложения с детальной информацией об источниках образования отходов, перечень мест накопления отходов, сведения об использовании, транспортировании, обезвреживании отходов физических и юридических лиц.
Разберём основные положения территориальной схемы. Опуская необходимые атрибуты законодательного акта, подробности, предназначенные для специалистов и переводя на простой литературный язык, мы изложили суть документа.
Глоссарий:
Генеральная схема — Генеральная схема очистки территории города;
ГРОРО — государственный реестр объектов размещения отходов;
ЖБО — жидкие бытовые отходы;
МКД — многоквартирный дом;
МСК — мусоросортировочные комплексы;
МСЛ — мусоросортировочные линии;
ПВН — площадка временного накопления отходов;
ТКО — твердые коммунальные отходы;
СЗЗ — санитарно-защитная зона;
территориальная схема — территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
ФККО — Федеральный классификационный каталог отходов;
региональный оператор — региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.
Территориальная схема: почему это важно?
1. Все действия, связанные с накоплением, сбором, транспортированием, обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов необходимо проводить в соответствии с санитарными требованиями.
2. Нужно предотвратить появление несанкционированных свалок, привести в порядок уже имеющиеся объекты, а также добавить количество площадей для накопления, сбора, утилизации, обезвреживания, обработки и захоронения отходов в соответствии с бытовыми потребностями населения и нуждами производственных предприятий.
2. Необходимо сократить количество отходов.
Задачи территориальной схемы:
1. Разместить все отходы, образующиеся в результате производственной и бытовой деятельности человека;
сделать так, чтобы отходы не были опасны населению, не наносили ущерб окружающей среде и в целом обеспечивали экологическую безопасность;
2. Получить указанный результат за меньшие бюджетные деньги и обеспечить гражданам приемлемые тарифы за вывоз отходов.
Что правительство региона предполагает сделать для решения этих задач?
1. Модернизировать, дооснастить, реконструировать уже имеющиеся объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
2. Построить новые площадки.
3. Грамотно организовать накопление отходов:
— целесообразный раздельный сбор;
— транспортировку до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с учётом экономии бюджетных средств и экологической безопасности.
4. Максимально использовать отходы в качестве вторичных материальных ресурсов.
5. Сократить объёмы образования отходов производства и потребления.
6. Обновить транспортный парк.
Кто «поставляет» мусор в Новосибирской области:
1. Промышленные предприятия, сельскохозяйственное производство и прочие производства (это источники отходов производства).
2. Население в многоквартирных домах, индивидуальных домах, офисах и административных зданиях (источник образования ТКО).
3. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения (источник образования ТКО).
4. Соседние регионы (в незначительном количестве) на переработку.
Цифры:
190426,128 тыс. тонн отходов мы образовали на территории НСО к 2017 году.
189513,330 тыс. тонн относятся к V классу — практически неопасные отходы (в документе приведена полная классификация классов отходов и их количество).
Количество ТКО от домовладений (в год) по данным на 01.01.2018 года:
Новосибирская область: 1095878,1 тонн в год
Новосибирск: 633762,7 тонн в год
Бердск: 40701,0 тонн в год
Искитим 22241,8 тонн в год
Весь Искитимский район образует 23731,8 тонн в год
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов от домовладений на территории НСО: для многоквартирных и индивидуальных жилых домов на одного проживающего объём отходов составляет 2,38 м3/год, масса отходов — 392, 95 кг/год
Какая система вывоза мусора в области предлагается территориальной схемой?
Общая схема потоков твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области включает:
— транспортирование твердых коммунальных отходов от мест накопления напрямую на полигон, их обработка и дальнейшее захоронение;
— транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием площадок временного накопления;
— обработка части твердых коммунальных отходов на объектах обработки и дальнейшее захоронение отходов на полигоне.
На схему потоков ТКО влияют три основных фактора:
— численность населения обслуживаемой территории;
— наличие постоянного транспортного сообщения;
В зависимости от указанных условий, мусор вывозится напрямую на полигон или через площадки временного содержания ТКО.
Населенные пункты поделены на 5 категорий, в зависимости от удалённости от полигона, наличия транспортной развязки и прочих условий. К 1 категории относятся городские округа и крупные административные центры муниципальных районов с развитой промышленно-транспортной инфраструктурой. В их числе г. Новосибирск, г. Бердск и г. Искитим и проч. Остальные категории населенных пунктов классифицируются в порядке убывания количества жителей и качества транспортных связей.
К 5 категории относятся населенные пункты, не имеющие постоянного транспортного сообщения к крупными и средними населенными пунктами.
Зонирование территории в целях вывоза отходов
Для удобства создания схемы вывоза мусора, область поделена на кластеры. В кластер входит несколько смежных районов. Например, в Краснозёрский кластер входит Доволенский, Кочковский, Краснозёрский районы. В каждом кластере располагается комплексный полигон, включающий в себя межрайонный объект размещения отходов и мусоросортировочную линию. Также в каждом кластере запланированы площадки временного размещения.
Разрабатываются маршруты, которые предполагают сбор отходов в местах накопления, последующее размещение отходов на временных площадках и дальнейшее транспортирование на комплексный полигон.
Есть районы, не входящие в кластеры, где действует аналогичная схема.
Искитим: что есть и что будет
Действующие объекты:
1. Полигон ТБО в Искитиме, по ул. Гоголя, 1В, на участке с кадастровым номером 54:33:030401:84, 54:33:030401:83.
2. Полигон захоронения ТКО в р.п. Линёво в Искитимском районе на участке с кадастровым номером 54:07:047413:705.
До строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления действует схема, при которой основной объем ТКО, образующийся на территории Искитимского района и г. Искитима, транспортируется на объект размещения отходов, расположенный вблизи г. Искитима.
В перспективе в территориальную схему включены следующие объекты:
1. Полигон с сортировочной линией в Искитимском районе вблизи с. Маяк. Срок реализации проекта — 2021-2023 гг.
3. Комплексный полигон вблизи с. Завьялово, срок исполнения — 2020 г.
4. Полигон ТБО в Искитиме будет дооснащен и модернизирован (срок не установлен), в случае, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района».
Судя по документу, пока окончательно не решена судьба полигона захоронения ТКО в р.п. Линёво. Он будет либо модернизирован в 2023 году, либо выведен из эксплуатации в 2021 и рекультивирован к 2024 году.
Объект расположения отходов в г. Искитим, мкр. Ложок не эксплуатируется с 2019 г. и будет рекультивирован при условии обеспечения финансирования с 2022 по 2024 г.
Откуда повезут мусор в Искитим и Искитимский район?
Искитимский район входит в состав Новосибирского кластера. По схеме на территории Искитимского района располагаются комплексные полигоны вблизи г. Искитима и с. Завьялово, на территории Совхозного сельсовета. Также на территории Искитимского района находится площадка временного накопления, расположенная вблизи д. Бородавкино.
На комплексном полигоне вблизи с. Завьялово происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района, а также отходов, образованных на территории правобережья Ордынского района. На комплексном полигоне вблизи г. Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая г. Искитим.
На комплексном полигоне на территории Совхозного сельсовета происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района (после закрытия полигона вблизи г. Бердска).
Для транспортирования отходов из населенных пунктов Искитимского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования. При многоэтапных маршрутах выгрузка отходов осуществляется на площадке временного накопления в д. Бородавкино. В последующем ТКО с площадки временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи г. Искитима, комплексного полигона на территории Совхозного сельсовета Искитимского района.
По территории Искитимского района также пролегают 2 маршрута, которые берут свое начало и завершаются в г. Бердске.
Бердск: что есть и что будет?
Действующий объект — полигон ТБО в г. Бердске на участке с кадастровым номером 54:32:010658:17. Согласно ГРОРО сейчас там ведётся складирование отходов, образованных на территории г. Бердска. Туда также свозят часть ТКО из Новосибирского района, отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района.
Полигон ТБО в Бердске предполагается дооснастить и модернизировать в 2020 году, в случае, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района». В территориальной схеме полигон вблизи Бердска предусмотрен как комплексный полигон, где проводится хранение и обработка отходов.
Существующий в Бердске полигон планируют закрыть?
В перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации действующий полигон в г. Бердске не включен. Однако в документе неоднократно упомянуто о его предстоящем закрытии:
«На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до завершения эксплуатации полигона вблизи г. Бердска)».
«На комплексном полигоне на территории Совхозного сельсовета происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района (после закрытия полигона вблизи г. Бердска)».
На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО (из Новосибирского района) до момента заполнения полигона.
Таким образом, мы видим, что в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, предусмотрены варианты.
Из документа следует, что полигон вблизи Бердска либо закроют, либо модернизируют. Выбор будет зависеть от того, появится ли альтернативная площадка — тот самый «объект с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района».
Ранее мы писали, что мощности действующего полигона Бердска хватит на ближайшие 15 лет.
Общий итог
Всего в Новосибирской области планируется построить 15 объектов размещения и обработки ТКО. Для оптимизации транспортирования отходов в схему включено строительство 78 площадок временного содержания.
В Искитимском районе запланировано три объекта:
1. Полигон с сортировочной линией около с. Маяк, с проектной мощностью 120 тыс. тонн в год.
2. Полигон с сортировочной линией вблизи с. Завьялово с проектной мощностью 5 тыс. тонн в год.
3. Площадка временного содержания отходов в деревне Бородавкино.
24 объекта по области подлежат выведению из эксплуатации и рекультивации. 21 объект, согласно документу, подлежит дооснащению, модернизации и реконструкции.
То, ради чего всё это: как нам не оказаться посреди мусорных свалок?
Тенденция к увеличению роста населения и роста потребления указывает на то, что и отходов будет становиться больше. Строительство новых площадей представляется логичным. В то же время перспектива жить посреди мусорных свалок совершенно не радует, не говоря уже о том, что она противоречит санитарным нормам и самой сути всех экологических реформ.
Что в связи с этим намерено делать государство и Правительство Новосибирской области в том числе?
Постановлением Правительства НСО утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».
В Территориальной схеме указаны основные индикаторы (показатели) реализации государственной программы по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов.
Приведены целевые показатели. По плану должно быть постепенное увеличение доли обезвреживаемых, используемых отходов от объёма отходов, образующихся в Новосибирской области (с 61% в 2016 г. до 70% в 2025 г.)
Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления в НСО должна, наоборот, плавно снизиться с 39% в 2016 году до 30% в 2025 г.
Доля ТКО, направляемых на захоронение в общем объёме образованных ТКО в 2016 году составляла 78%, к 2020 году планировалось снизить этот показатель до 65%. Далее прогнозные значения не указаны.
Доля ТКО, направленных на обработку в общем объёме образованных ТКО на территории Новосибирской области должна вырасти до объёмов порядка 80% к 2030 году. На момент 2020 года этот показатель равен 2%.
Сколько стоит строительство объектов размещения отходов?
Построить полигон возле села Маяк будет стоить 135000,0 тыс. рублей. Строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. Планируемая проектная мощность — 120,0 тыс. тонн. в год.
Дооснащение и модернизация полигона ТБО в Бердске, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района», будет стоить 37913, 8 тыс. рублей. В такую же сумму оценивается дооснащение и модернизация полигона вблизи Искитима, если не будет построен новый полигон.
Строительство полигона в Завьялово обойдётся в 70000,0 тыс. рублей.
Сколько мы будем платить за вывоз мусора?
Приведены прогнозные значения предельных тарифов на 2019 год. В Бердске эта цифра без НДС равна 53,81 руб. за м3. В Искитиме — для населения — 81,68 руб. за м3 без НДС, для бюджетных и прочих потребителей — 68,07 руб. м3 без НДС. На последующие годы, в том числе, 2020 год эти значения не представлены.
Кто отвечает за вывоз мусора?
Электронная модель территориальной схемы
Электронная модель предлагает, в том числе, публичный режим работы — доступ к данным неограниченному кругу лиц. Состав и перечень данных для публичного просмотра определяется администраторами системы. В публичной части возможен просмотр и поиск объектов, маршрутов и структур, а также доступ к разрешенной статистической информации.
Вывод
Назначение документа — систематизировать данные о текущем положении, а также внести сведения о планируемых мероприятиях. В первую очередь, это важно для регионального оператора, который управляет мусорным хозяйством области.
Схема также призвана привести в порядок текущие объекты, а в некоторых случаях придать им статус.
Документ «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области» вызвал много вопросов:
1. Что предполагает «дооснащение и модернизация» каждого конкретного объекта?
3. Что делается для того, чтобы сократить объёмы образования отходов производства и потребления в НСО?
4. Окончательна ли территориальная схема? Если нет, где оперативно можно отследить изменения?
Эти и другие вопросы мы будем задавать компетентным должностным лицам и освещать на нашем портале.
Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п
http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001
"Новых свалок в Бердске до 2030 года не построят"
А кто вам, чинуши, сказал, что свалка, которую строит Голубев, находится в Бердске?
Так они с помощью дополнительной ядовитой свалки хотят нас уменьшить в численности?
Гейтсы и Грефы в одном лице!
Ну точно не Бердчане.
Счас.
Во первых будет уже две свалки.
А во вторых теперь уже официально повезут с искитимского района и советского района.
То есть мусора станет в три раза больше.
Мэр Искитима не дурак - свалку сделал подальше от города.
И за цену перевозки не переживает.
Не то что наш.