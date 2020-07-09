Новых свалок в Бердске до 2030 года не построят, но могут закрыть действующую по терсхеме обращения с мусором в Новосибирской области. Читаем документ

На границе Бердска и Искитимского района вырастет частный полигон с сортировочной линией. Кроме этой мусорной свалки у соседей построят еще две: в деревнях Завьялово и Бородавкино.

Мусор на свалке Бердска утилизируют по правильной технологии, что исключает горение

Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России призвана улучшить качество жизни человека, в том числе создать благоприятную экологическую обстановку в Российской Федерации. Для этого на уровне государства и правительств регионов проводятся мероприятия, которые должны обеспечить грамотное обращение с отходами.

В нашем регионе действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области.

Документ состоит из 2 303 страниц. Из них более 2 000 страниц занимают приложения с детальной информацией об источниках образования отходов, перечень мест накопления отходов, сведения об использовании, транспортировании, обезвреживании отходов физических и юридических лиц.

Разберём основные положения территориальной схемы. Опуская необходимые атрибуты законодательного акта, подробности, предназначенные для специалистов и переводя на простой литературный язык, мы изложили суть документа.

Глоссарий:

Генеральная схема — Генеральная схема очистки территории города;

ГРОРО — государственный реестр объектов размещения отходов;

ЖБО — жидкие бытовые отходы;

МКД — многоквартирный дом;

МСК — мусоросортировочные комплексы;

МСЛ — мусоросортировочные линии;



ОРО — объект размещения отходов;ПВН — площадка временного накопления отходов;ТКО — твердые коммунальные отходы;СЗЗ — санитарно-защитная зона;территориальная схема — территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;ФККО — Федеральный классификационный каталог отходов;региональный оператор — региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.

Территориальная схема: почему это важно?

1. Все действия, связанные с накоплением, сбором, транспортированием, обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов необходимо проводить в соответствии с санитарными требованиями.

2. Нужно предотвратить появление несанкционированных свалок, привести в порядок уже имеющиеся объекты, а также добавить количество площадей для накопления, сбора, утилизации, обезвреживания, обработки и захоронения отходов в соответствии с бытовыми потребностями населения и нуждами производственных предприятий.

2. Необходимо сократить количество отходов.

Задачи территориальной схемы:

1. Разместить все отходы, образующиеся в результате производственной и бытовой деятельности человека;

сделать так, чтобы отходы не были опасны населению, не наносили ущерб окружающей среде и в целом обеспечивали экологическую безопасность;

2. Получить указанный результат за меньшие бюджетные деньги и обеспечить гражданам приемлемые тарифы за вывоз отходов.

Что правительство региона предполагает сделать для решения этих задач?

1. Модернизировать, дооснастить, реконструировать уже имеющиеся объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

2. Построить новые площадки.

3. Грамотно организовать накопление отходов:

— целесообразный раздельный сбор;

— транспортировку до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с учётом экономии бюджетных средств и экологической безопасности.

4. Максимально использовать отходы в качестве вторичных материальных ресурсов.

5. Сократить объёмы образования отходов производства и потребления.

6. Обновить транспортный парк.

Кто «поставляет» мусор в Новосибирской области:

1. Промышленные предприятия, сельскохозяйственное производство и прочие производства (это источники отходов производства).

2. Население в многоквартирных домах, индивидуальных домах, офисах и административных зданиях (источник образования ТКО).

3. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения (источник образования ТКО).

4. Соседние регионы (в незначительном количестве) на переработку.

Цифры:

190426,128 тыс. тонн отходов мы образовали на территории НСО к 2017 году.

189513,330 тыс. тонн относятся к V классу — практически неопасные отходы (в документе приведена полная классификация классов отходов и их количество).



Большую часть отходов образуют предприятия по добыче полезных ископаемых, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, обрабатывающие производства.

Количество ТКО от домовладений (в год) по данным на 01.01.2018 года:

Новосибирская область: 1095878,1 тонн в год

Новосибирск: 633762,7 тонн в год

Бердск: 40701,0 тонн в год

Искитим 22241,8 тонн в год

Весь Искитимский район образует 23731,8 тонн в год

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов от домовладений на территории НСО: для многоквартирных и индивидуальных жилых домов на одного проживающего объём отходов составляет 2,38 м3/год, масса отходов — 392, 95 кг/год

Какая система вывоза мусора в области предлагается территориальной схемой?

Общая схема потоков твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области включает:

— транспортирование твердых коммунальных отходов от мест накопления напрямую на полигон, их обработка и дальнейшее захоронение;

— транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием площадок временного накопления;

— обработка части твердых коммунальных отходов на объектах обработки и дальнейшее захоронение отходов на полигоне.

На схему потоков ТКО влияют три основных фактора:

— численность населения обслуживаемой территории;

— наличие постоянного транспортного сообщения;



— удаленность территории от других населенных пунктов.В зависимости от указанных условий, мусор вывозится напрямую на полигон или через площадки временного содержания ТКО.Населенные пункты поделены на 5 категорий, в зависимости от удалённости от полигона, наличия транспортной развязки и прочих условий. К 1 категории относятся городские округа и крупные административные центры муниципальных районов с развитой промышленно-транспортной инфраструктурой. В их числе г. Новосибирск, г. Бердск и г. Искитим и проч. Остальные категории населенных пунктов классифицируются в порядке убывания количества жителей и качества транспортных связей.К 5 категории относятся населенные пункты, не имеющие постоянного транспортного сообщения к крупными и средними населенными пунктами.

Зонирование территории в целях вывоза отходов

Для удобства создания схемы вывоза мусора, область поделена на кластеры. В кластер входит несколько смежных районов. Например, в Краснозёрский кластер входит Доволенский, Кочковский, Краснозёрский районы. В каждом кластере располагается комплексный полигон, включающий в себя межрайонный объект размещения отходов и мусоросортировочную линию. Также в каждом кластере запланированы площадки временного размещения.

Разрабатываются маршруты, которые предполагают сбор отходов в местах накопления, последующее размещение отходов на временных площадках и дальнейшее транспортирование на комплексный полигон.

Есть районы, не входящие в кластеры, где действует аналогичная схема.



В городских округах применяется одноэтапное транспортирование (без использования площадок временного размещения), то есть мусоровоз движется из центра кластера (или населенного пункта, где находится транспортная база), ведёт объезд для сбора отходов по направлению движения, делает заезда на полигон для выгрузки и возвращается на базу.

Искитим: что есть и что будет

Действующие объекты:

1. Полигон ТБО в Искитиме, по ул. Гоголя, 1В, на участке с кадастровым номером 54:33:030401:84, 54:33:030401:83.

2. Полигон захоронения ТКО в р.п. Линёво в Искитимском районе на участке с кадастровым номером 54:07:047413:705.

До строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления действует схема, при которой основной объем ТКО, образующийся на территории Искитимского района и г. Искитима, транспортируется на объект размещения отходов, расположенный вблизи г. Искитима.

В перспективе в территориальную схему включены следующие объекты:

1. Полигон с сортировочной линией в Искитимском районе вблизи с. Маяк. Срок реализации проекта — 2021-2023 гг.



2. Площадка временного накопления вблизи д. Бородавкино в 1000 метрах от населенного пункта на 1 га земли, срок исполнения — 2021 г.3. Комплексный полигон вблизи с. Завьялово, срок исполнения — 2020 г.4. Полигон ТБО в Искитиме будет дооснащен и модернизирован (срок не установлен), в случае, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района».

Судя по документу, пока окончательно не решена судьба полигона захоронения ТКО в р.п. Линёво. Он будет либо модернизирован в 2023 году, либо выведен из эксплуатации в 2021 и рекультивирован к 2024 году.

Объект расположения отходов в г. Искитим, мкр. Ложок не эксплуатируется с 2019 г. и будет рекультивирован при условии обеспечения финансирования с 2022 по 2024 г.

Откуда повезут мусор в Искитим и Искитимский район?

Искитимский район входит в состав Новосибирского кластера. По схеме на территории Искитимского района располагаются комплексные полигоны вблизи г. Искитима и с. Завьялово, на территории Совхозного сельсовета. Также на территории Искитимского района находится площадка временного накопления, расположенная вблизи д. Бородавкино.

На комплексном полигоне вблизи с. Завьялово происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района, а также отходов, образованных на территории правобережья Ордынского района. На комплексном полигоне вблизи г. Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая г. Искитим.

На комплексном полигоне на территории Совхозного сельсовета происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района (после закрытия полигона вблизи г. Бердска).

Для транспортирования отходов из населенных пунктов Искитимского района организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования. При многоэтапных маршрутах выгрузка отходов осуществляется на площадке временного накопления в д. Бородавкино. В последующем ТКО с площадки временного накопления транспортируются на комплексный полигон вблизи г. Искитима, комплексного полигона на территории Совхозного сельсовета Искитимского района.

По территории Искитимского района также пролегают 2 маршрута, которые берут свое начало и завершаются в г. Бердске.

Бердск: что есть и что будет?

Действующий объект — полигон ТБО в г. Бердске на участке с кадастровым номером 54:32:010658:17. Согласно ГРОРО сейчас там ведётся складирование отходов, образованных на территории г. Бердска. Туда также свозят часть ТКО из Новосибирского района, отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района.

Полигон ТБО в Бердске предполагается дооснастить и модернизировать в 2020 году, в случае, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района». В территориальной схеме полигон вблизи Бердска предусмотрен как комплексный полигон, где проводится хранение и обработка отходов.

Существующий в Бердске полигон планируют закрыть?

В перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации действующий полигон в г. Бердске не включен. Однако в документе неоднократно упомянуто о его предстоящем закрытии:

«На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до завершения эксплуатации полигона вблизи г. Бердска)».

«На комплексном полигоне на территории Совхозного сельсовета происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района (после закрытия полигона вблизи г. Бердска)».

На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО (из Новосибирского района) до момента заполнения полигона.

Таким образом, мы видим, что в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, предусмотрены варианты.

Из документа следует, что полигон вблизи Бердска либо закроют, либо модернизируют. Выбор будет зависеть от того, появится ли альтернативная площадка — тот самый «объект с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района».

Ранее мы писали, что мощности действующего полигона Бердска хватит на ближайшие 15 лет.

Общий итог

Всего в Новосибирской области планируется построить 15 объектов размещения и обработки ТКО. Для оптимизации транспортирования отходов в схему включено строительство 78 площадок временного содержания.

В Искитимском районе запланировано три объекта:

1. Полигон с сортировочной линией около с. Маяк, с проектной мощностью 120 тыс. тонн в год.

2. Полигон с сортировочной линией вблизи с. Завьялово с проектной мощностью 5 тыс. тонн в год.

3. Площадка временного содержания отходов в деревне Бородавкино.

24 объекта по области подлежат выведению из эксплуатации и рекультивации. 21 объект, согласно документу, подлежит дооснащению, модернизации и реконструкции.

То, ради чего всё это: как нам не оказаться посреди мусорных свалок?

Тенденция к увеличению роста населения и роста потребления указывает на то, что и отходов будет становиться больше. Строительство новых площадей представляется логичным. В то же время перспектива жить посреди мусорных свалок совершенно не радует, не говоря уже о том, что она противоречит санитарным нормам и самой сути всех экологических реформ.

Что в связи с этим намерено делать государство и Правительство Новосибирской области в том числе?

Постановлением Правительства НСО утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

В Территориальной схеме указаны основные индикаторы (показатели) реализации государственной программы по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов.

Приведены целевые показатели. По плану должно быть постепенное увеличение доли обезвреживаемых, используемых отходов от объёма отходов, образующихся в Новосибирской области (с 61% в 2016 г. до 70% в 2025 г.)

Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления в НСО должна, наоборот, плавно снизиться с 39% в 2016 году до 30% в 2025 г.

Доля ТКО, направляемых на захоронение в общем объёме образованных ТКО в 2016 году составляла 78%, к 2020 году планировалось снизить этот показатель до 65%. Далее прогнозные значения не указаны.

Доля ТКО, направленных на обработку в общем объёме образованных ТКО на территории Новосибирской области должна вырасти до объёмов порядка 80% к 2030 году. На момент 2020 года этот показатель равен 2%.



При этом не очевидно, как именно будут достигнуты эти показатели.

Сколько стоит строительство объектов размещения отходов?

Построить полигон возле села Маяк будет стоить 135000,0 тыс. рублей. Строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. Планируемая проектная мощность — 120,0 тыс. тонн. в год.

Дооснащение и модернизация полигона ТБО в Бердске, если «не будет принято решение о строительстве объекта с межрайонным статусом для обслуживания Советского района г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима и Искитимского района», будет стоить 37913, 8 тыс. рублей. В такую же сумму оценивается дооснащение и модернизация полигона вблизи Искитима, если не будет построен новый полигон.

Строительство полигона в Завьялово обойдётся в 70000,0 тыс. рублей.

Сколько мы будем платить за вывоз мусора?

Приведены прогнозные значения предельных тарифов на 2019 год. В Бердске эта цифра без НДС равна 53,81 руб. за м3. В Искитиме — для населения — 81,68 руб. за м3 без НДС, для бюджетных и прочих потребителей — 68,07 руб. м3 без НДС. На последующие годы, в том числе, 2020 год эти значения не представлены.

Кто отвечает за вывоз мусора?



Население области распределено неравномерно и его основная часть находится в зоне Новосибирской агломерации, что затрудняет использование территориального принципа распределения зон ответственности между операторами. В Документе указано, что в этих условиях предпочтительно функциями регионального оператора наделить одно юридическое лицо, которое будет ответственно за всю территорию НСО. Мы уже знаем, что этим оператором стала организация ООО «Экология-Новосибирск», которая заключает договоры с перевозчиками и в чьей компетенции находится контроль за всей схемой.

Электронная модель территориальной схемы

Электронная модель предлагает, в том числе, публичный режим работы — доступ к данным неограниченному кругу лиц. Состав и перечень данных для публичного просмотра определяется администраторами системы. В публичной части возможен просмотр и поиск объектов, маршрутов и структур, а также доступ к разрешенной статистической информации.

Вывод

Назначение документа — систематизировать данные о текущем положении, а также внести сведения о планируемых мероприятиях. В первую очередь, это важно для регионального оператора, который управляет мусорным хозяйством области.

Схема также призвана привести в порядок текущие объекты, а в некоторых случаях придать им статус.

Документ «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области» вызвал много вопросов:

1. Что предполагает «дооснащение и модернизация» каждого конкретного объекта?



2. Где и каким образом используются отходы в качестве вторичных материальных ресурсов на территории НСО?3. Что делается для того, чтобы сократить объёмы образования отходов производства и потребления в НСО?4. Окончательна ли территориальная схема? Если нет, где оперативно можно отследить изменения?

Эти и другие вопросы мы будем задавать компетентным должностным лицам и освещать на нашем портале.

Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001