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Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу? «Мебель-Комфорт» вам в помощь!

09:00 09.07.2020 Фото: Мебель-Комфорт
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Мягкая мебель в наличии и под заказ в «Мебель-Комфорт».

Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу? Мебель Комфорт вам в помощь!
«Мебель-Комфорт» предлагает вашему вниманию различные диваны из детских фантазий, которые точно понравятся вашему ребенку

Ваш маленький герой давно хочет обзавестись своим уютным гнездышком, но подходящий вариант довольно трудно найти? Детские диваны и кровати помогут решить эту проблему.

«Мебель-Комфорт» предлагает вашему вниманию различные диваны из детских фантазий, которые точно понравятся вашему ребенку! Цветовая гамма, форма, размеры, возможность индивидуального подбора, все это детские диваны от «Мебель-Комфорт».

Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу? Мебель Комфорт вам в помощь!
Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет

И пусть ваш маленький гонщик помчится в мир снов и грез на нашей стильной кроватке-авто. Такому подарку точно обрадуется любой мальчишка!

Мебель-Комфорт» это не только диваны, но еще и:

— Кухни на заказ
— Стеновые панели с фотопечатью
— Обеденные зоны
— Шкафы-купе, двери-купе на заказ
— Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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