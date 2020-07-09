Ищете удобную кровать своему маленькому сорванцу? «Мебель-Комфорт» вам в помощь!

Ваш маленький герой давно хочет обзавестись своим уютным гнездышком, но подходящий вариант довольно трудно найти? Детские диваны и кровати помогут решить эту проблему.
«Мебель-Комфорт» предлагает вашему вниманию различные диваны из детских фантазий, которые точно понравятся вашему ребенку! Цветовая гамма, форма, размеры, возможность индивидуального подбора, все это детские диваны от «Мебель-Комфорт».
И пусть ваш маленький гонщик помчится в мир снов и грез на нашей стильной кроватке-авто. Такому подарку точно обрадуется любой мальчишка!
Мебель-Комфорт» это не только диваны, но еще и:
— Кухни на заказ
— Стеновые панели с фотопечатью
— Обеденные зоны
— Шкафы-купе, двери-купе на заказ
— Мягкая мебель в наличии и под заказ
г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж
Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.
Телефон: 8-913-010-67-08
Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск