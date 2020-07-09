Качество и надежность — это про агентство недвижимости «Квадротека»

Все риэлтеры проходят обучение по стандартам «Российской гильдии риэлтеров» и получают Аттестат РГР, подтверждающий их профессионализм.

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лица

Наши клиенты довольны качеством наших услуг, потому рекомендуют нас друзьям. До 40% клиентов приходят к нам по рекомендациям или возвращаются повторно. Работать с нами надежно: за все годы работы компании ни один клиент не лишился купленного при нашем участии жилья.

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лица. Мы умеем все. В списке наших услуг — покупка, продажа, обмен, аренда жилья и коммерческой недвижимости. Мы работаем со всеми банками города по ипотечным программам, сотрудничаем с надежными застройщиками. Оказываем юридические услуги в сфере недвижимости, имеем мощные ресурсы по продвижению вашего объекта недвижимости.

В нашей компании единые стандарты проведения сделки. Все риэлтеры проходят обучение по стандартам «Российской гильдии риэлтеров» и получают Аттестат РГР, подтверждающий их профессионализм. Поэтому не нужно бояться и переживать, наши профессионалы всегда окажут квалифицированную помощь.

Нами накоплен огромный опыт, который поможет качественно и надежно решить поставленные вами задачи!

Звоните в Бердский офис АН «КВАДРОТЕКА» по телефону:

т. 212-55-07, (38341)2-99-99

Наш адрес: ул.Первомайская, 11

Источник: Раздел АН «КВАДРОТЕКА»на сайте Весь Бердск