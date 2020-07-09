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Молитва о детях и за здоровье близких Тихвинской иконе Божьей Матери 9 июля 2020 года

22:21 09.07.2020 Фото: pxhere.com
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Сильная молитва Тихвинской иконе помогла многим: благодаря ей выздоравливали больные, прозревали слепые. Во времена ссор Тихвинская Богородица посылает мир враждующим. Помогает молитва Тихвинской Богородице даже на расстоянии.

Сюжет: Православные обряды
Молитва о детях и за здоровье близких Тихвинской иконе Божьей Матери 9 июля 2020 годаЧто запрещено и разрешено делать 9 июля в праздник Тихвинской иконы Божьей МатериЕщё 149 новостей
Молитва о детях и за здоровье близких Тихвинской иконе Божьей Матери 9 июля 2020 года
Каждый раз, когда Богородице молились в отчаянии защитники, она помогала им изгонять даже очень сильных противников

Молитвы Тихвинской иконе Божьей Матери

Эта икона покровительствует некоторым землям России на Северо-западе. Сильная молитва Тихвинской иконе помогла многим: благодаря ей выздоравливали больные, прозревали слепые. Во времена ссор Тихвинская Богородица посылает мир враждующим. Помогает молитва Тихвинской Богородице даже на расстоянии.

История иконы

Тихвинскую икону создал апостол Лука, когда Богоматерь была жива. Вплоть до четырнадцатого столетия икона Богородицы была в Константинополе. Внезапно в 1383 году икона пропала из храма. Летопись говорит что, в том же году на Руси Тихвинская Божья Матерь явилась перед мужчинами, которые рыбачили около города Тихвина.

Благодаря этой иконе свершилось множество чудес. Она оберегала Тихвин от врагов, которые осаждали монастырь с 1613 по 1615 года. Каждый раз, когда Богородице молились в отчаянии защитники, она помогала им изгонять даже очень сильных противников. В середине ХХ века архиепископ Чикагский, чтобы спасти икону, забрал ее сначала в Европу, а после в Америку. Возвратили же икону в 2004 году.

В чем помогают молитвы Тихвинской Божьей Матери?

Перед Тихвинской иконой Божьей Матери читают такие молитвы:

  • о всевозможных благах;
  • за здоровье близких людей;
  • во время нападения врагов.

Молитва Тихвинской иконе

О Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице. Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас недостойных раб Твоих и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет не­правдам нашим и пробавит бла­гость Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостививши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомнен­ней и скорой Заступнице нашей; услыши нас молящихся Тебе, осе­ни нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправи­телем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, настав­ником разум и смиреномудрие, супругам любовь и согласие, ча­дам послушание, обидимым тер­пение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радую­щимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя: разсеянныя собери, заблуждшыя на путь пра­вый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри,  младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша к зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем су­де Сына Твоего: преставльшыяся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава Небесных и упование земных. Ты по Бозе наша Надеждо и Заступница всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва перед иконой Тихвинской Божьей Матери о детях

Тихвинской иконе молятся много и часто, но одной из главных молитв, обращенных к Богоматери, является молитва о детях. Ваш малыш обязательно выздоровеет, если вы будете верить и читать такую молитву.

Божья Матерь Тихвинская, Чудотворная Заступница. Я каюсь в темных грехах, и умоляю тебя о прощении. Исцели болящего ребенка моего- святой водицей, что как елей вольется в его уста. Изгони боли с тела, отринь мучения с души. Попроси у Господа Бога великодушного отпущения, и помоги нам обрести православное смирение. Да будет воля твоя. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

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От редакции

Что попросите у Божьей Матери сегодня?

Аноним, 09 июля 2020 17:57
НВР:
Сыну исцеления о пьянства. Дочери здоровья и семейного счастья
Аноним, 09 июля 2020 18:44
НВР:
Заступления от поветрия движущегося на нас грешных.

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