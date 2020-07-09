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Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

16:46 09.07.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Переступая границы несостоявшегося парка семейного отдыха, оказываешься как-будто в заброшенной деревне многовековой давности.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Семейный парк отдыха планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году

Перешагнув границу Бердского острога, как-будто попадаешь в затерянную деревню, где нет ничего и никого. Исчезают звуки города, который совсем рядом. Только стрекотание кузнечиков и крик птицы пролетающей над крышами недостроенных зданий. Даже жутковато. Кажется, что ты вдали от цивилизации. А в уже начинающихся разрушаться от времени стенах построек скрываются призраки.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

То тут, то там строительный материал, посеревший от времени. Все заросло бурьяном и пробираться приходится по высокой траве, рискуя оказаться в ямах, оставленных после строительных работ.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

В одном из срубов уже вытянулся метра на три клен. Его видно через прорубленное для окна отверстие.

Одна из построек напоминает остов какого-то фантастического животного. Башни показывают, какими они могли бы быть удивительными. Если довели бы их до конца.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Дерево на постройках добротное. Но время неумолимо даже над железом, не то что над деревом.

Ни одной живой души. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обошел почти всю территорию острога, но не встретил никого. В том числе и охрану. Пару лет назад острог вместе со сторожем «охранял» козел. Но теперь и его не видно.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Грустно, что задумка парка семейного отдыха с конюшнями, казармами и другими строениями из прошлого так и не получила завершения.

Безлюдный Бердский острог
Автор видео Галина Панчева

Зарастает бурьяном Бердский острог
Автор видео Галина Панчева

Время разрушает недостроенный острог в Бердске
Автор видео Галина Панчева

Напомним, «Бердский острог». Который строил бизнесмен Александр Илющенко, должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит.

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет. Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
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От редакции

Вам было бы интересно побывать в историческом парке?

Аноним, 09 июля 2020 11:01
Счас я раскажу.
Был знакомый у меня.
Решил заняться фермерством.
Посчитал - ооочень выгодно.
Взял землю в аренду под пшеницу.
Решил сделать всё по науке.
Сначала, перепахал, удобрил и всё такое.
Сеять можно было только на следующий год.
Осенью приехала комиссия, не нашла пшеницы, отобрала землю, выписала штраф обалденный за нецелевое использование земли. Приэтом он купил в кредит землеобрабатывающую технику.
И это всё за полгода.
И так сколько у Илющенко земля в аренде?
Сколько он заплатил?
Сколько штрафов?
То то же.
Земля зарезервирована под ВИП комплекс, как с другой стороны моста.
Прощай побережье.
Мы больше никогда не увидимся.
Самые мои светлые воспоминания - это когда там разгружали песок.
Горы песка, мелкая река, песчаное дно, теплая вода...
Эх......
Аноним, 09 июля 2020 11:03
НВР:
Нет.
Это не историческое место, а памятник розовому пакетику.
Аноним, 09 июля 2020 11:10
Следующей весной, будет пал травы и этот новодел сгорит к чертовой матери.
И на его месте построят какую нибудь 32-ух этажку из оцилиндрованного бруса.
Не пропадать же земле.
Аноним, 09 июля 2020 11:12
молодец Илющенко старается добиться полнейшей достоверности еще лет несколько и будет полная иллюзия что это древнее строение дошедшее к нам через века.
Аноним, 09 июля 2020 11:14
Со временем пристанище для бомжей, всё как всегда...
Прожектерство, 09 июля 2020 11:57
Сколько дров будет скоро
Аноним, 09 июля 2020 12:00
Эта территория могла бы быть прекрасным лицом города.С набережной,концертной зоной(например сцена на баржах),где в июле можно было бы проводить день города!А салют на воде!Да к нам бы весь Новосибирск бы приезжал бы и не только...А так скучно.Новодел деревянной тюрьмы.Дааа лицо города!!!

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