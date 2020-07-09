Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Семейный парк отдыха планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году

Перешагнув границу Бердского острога, как-будто попадаешь в затерянную деревню, где нет ничего и никого. Исчезают звуки города, который совсем рядом. Только стрекотание кузнечиков и крик птицы пролетающей над крышами недостроенных зданий. Даже жутковато. Кажется, что ты вдали от цивилизации. А в уже начинающихся разрушаться от времени стенах построек скрываются призраки.

То тут, то там строительный материал, посеревший от времени. Все заросло бурьяном и пробираться приходится по высокой траве, рискуя оказаться в ямах, оставленных после строительных работ.

В одном из срубов уже вытянулся метра на три клен. Его видно через прорубленное для окна отверстие.

Одна из построек напоминает остов какого-то фантастического животного. Башни показывают, какими они могли бы быть удивительными. Если довели бы их до конца.

Дерево на постройках добротное. Но время неумолимо даже над железом, не то что над деревом.

Ни одной живой души. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обошел почти всю территорию острога, но не встретил никого. В том числе и охрану. Пару лет назад острог вместе со сторожем «охранял» козел. Но теперь и его не видно.

Грустно, что задумка парка семейного отдыха с конюшнями, казармами и другими строениями из прошлого так и не получила завершения.

Безлюдный Бердский острог

Автор видео Галина Панчева



Зарастает бурьяном Бердский острог

Автор видео Галина Панчева



Время разрушает недостроенный острог в Бердске

Автор видео Галина Панчева



Напомним, «Бердский острог». Который строил бизнесмен Александр Илющенко, должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит.

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет. Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.