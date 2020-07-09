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Задержание губернатора Хабаровского края Фургала попало на видео. Его обвиняют в убийстве 4 человек

08:30 09.07.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Видео без звука длится около минуты. На нем видно, как оперативники задерживают Фургала в синем костюме. Подведя чиновника к черному автомобилю, они заламывают его руки назад и сажают внутрь.

Задержание губернатора Хабаровского края Фургала попало на видео. Его обвиняют в убийстве 4 человек
Оперативники задерживают Фургала в синем костюме

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Видео без звука длится около минуты. На нем видно, как оперативники задерживают Фургала в синем костюме. Подведя чиновника к черному автомобилю, они заламывают его руки назад и сажают внутрь. Во время видео губернатор пытался что-то сказать присутствующим. В салоне автомобиля Фургал сидит молча, его с двух сторон окружают люди в форме.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко рассказала, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России.

По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участников преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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