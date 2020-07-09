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Гроза и дожди при жаре в +27 идут в Бердск

08:28 09.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с.

Гроза и дожди при жаре в +27 идут в Бердск
Лето задержалось в Бердске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C

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