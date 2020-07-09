По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C
Гроза и дожди при жаре в +27 идут в Бердск
08:28 09.07.2020
Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с.
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От редакции
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08:28 09-07-2020