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Добровольной вакцинацию от коронавируса пообещал сделать Минздрав

08:45 09.07.2020 Фото: Pixabay
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Михаил Мурашко отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

Добровольной вакцинацию от коронавируса пообещал сделать Минздрав
Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в России продолжается разработка вакцин

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

«Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации», — сказал он.

«Научились работать с проблемами»

Кроме того, Мурашко высоко оценил работу российской системы здравоохранения во время эпидемии. По его словам, сейчас практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

«Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны, — подчеркнул глава ведомства.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, в России продолжается разработка вакцин. Мурашко рассказал, что 17 из них признали перспективными, над ними ведут более углубленную работу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11,7 миллиона человек, свыше 539 тысяч скончались . В России выявили 700 тысячч случаев заболевания COVID-19, 10 667 человек умерли, более 472 тысяч выздоровели.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Пойдете на вакцинацию?

аноним, 09 июля 2020 09:06
Ага, как же... добровольно... Опять бюджетников добровольно-принудителтно загонять на прививку будут.

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