Тушили шкаф в квартире 10 минут 6 пожарных по ул. Островского в Бердске

На Островского горела квартира

08 июля в 12:41 в Бердске произошло возгорание в жилом доме по ул. Островского. В результате: в комнате выгорел шкаф. Ликвидация в 12:54 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Источник: МЧС