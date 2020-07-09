Тушили шкаф в квартире 10 минут 6 пожарных по ул. Островского в Бердске

08 июля в 12:41 в Бердске произошло возгорание в жилом доме по ул. Островского. В результате: в комнате выгорел шкаф. Ликвидация в 12:54 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Источник: МЧС
Пожар произошел днем, 8 июля.
08 июля в 12:41 в Бердске произошло возгорание в жилом доме по ул. Островского. В результате: в комнате выгорел шкаф. Ликвидация в 12:54 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Источник: МЧС
От редакции
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