Отправили обращение к Путину против нового полигона ТКО .Его подписали 1900 жителей Бердска

Сбор подписей продолжается и позже оправят дополнение. В обращении указано, что вонь с полигона по направлению основных южных и юго-западных ветров разнесет по городу. К тому же рядом с свалкой течет река Раздельная, которая унесет стоки в бассейн реки Обь.

По реке Раздельной пойдут сточные воды от свалки

Отправили коллективное обращение к Президенту РФ против строительства нового мусорного полигона у кладбища Бердска 8 июля. Напомним, сбор подписей проходил в 4 торговых точках города, их собрали 1900. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали активисты и общественники.

Текст обращения:

«Мы, жители города Бердска Новосибирской области в соответствии со ст.42 и ст.80 Конституции РФ, просим Вас защитить наше право на благоприятную окружающую среду.

На границе города Бердска и Искитимского района Новосибирской области ООО «Полигон» (ИНН 5445028063) на частном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 планирует к реализации проект полигона TKO (твёрдых коммунальных отходов).

Данный земельный участок, площадью 22Га, расположен на территории Искитимского района Новосибирской области, но имеет общую границу с городом Бердском и находится в 5км от центра города с населением более 100 000 человек и в i км от ближайших садовых обществ.

Строительство нового частного полигона TKO противоречит мусорной реформе, принятой поправками к Закону №503-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и начатой Правительством РФ i января 2019 года. Реформа предполагает сортировку мусора, создание мусороперерабатывающих комплексов, и рекультивацию старых полигонов. С 1 января 2019 года тариф на вывоз и сортировку отходов был выделен в квитанции об оплате ЖКХ в отдельную строку, который оплачивается жителями города.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» повторяемость направления ветра 1966 по 2019 год (роза ветров) составляет 31.8% с Южного и 23.2% с Юго-Западного направления. Между планируемым полигоном TKO и городом Бердском нет защитных участков леса, будущий полигон от города фактически отделён только аэродромом Минобороны (кадастровый номер участка 54:32:010448:9). Таким образом, население всего города Бердск попадает под негативное влияние вредных веществ с полигона TKO.

Кроме того, согласно данным карты государственного геоинформационного центра, в районе планируемого полигона TKO находится исток реки Раздельной, которая впадает в Новосибирское (Обское) водохранилище в районе детских оздоровительных лагерей и профилакториев, а также водозабора, обеспечивающего питьевой водой половину населения города. Таким образом, талые и дождевые воды с планируемого полигона TKO попадут в бассейн реки Обь: пострадает как население города Бердска, так и города Новосибирска.

По данным п.1.l.2. Государственных докладов о состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия населения за 2017, 2018 и 2019 годы одним из приоритетных факторов среды обитания, оказывающих влияние на здоровье населения, проживающего в крупных населенных пунктах Новосибирской области, является загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом азота, диоксидом серы, сажей, формальдегидом. Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению показателей заболеваемости населения такими болезнями как хронический бронхит, бронхиальная астма, болезнями сердечно-сосудистой системы, а также влияет на общие показатели смертности населения. Согласно п.1.2.1. с 2016 до 2019 годы среди взрослого населения наибольший показатель первичной заболеваемости регистрировался по классу «болезни органов дыхания». Строительство нового полигона TKO на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 приведёт к обострению заболеваний у жителей города, а также росту социальной напряжённости в городе.

Публичные обсуждения о размещении нового полигона TKO состоялись 12 мая 2020 года. Они были проведены администрацией Искитимского района. Однако, мы, жители города Бердска, находящиеся в непосредственной близости к новому полигону TKO, считаем, что наши интересы не были учтены, а публичные слушания прошли во время пандемии по COVID-19, когда жители были ограничены в передвижении и допуску к публичным мероприятиям.

Мы считаем, что администрация Искитимского района, администрация города Бердска и администрация Новосибирской области, нарушили наши права на благоприятную окружающую среду, гарантированные статьёй 42 Конституции РФ.

На основании вышесказанного, просим Вас дать поручение разобраться лицензирующим и надзорным органам в законности создания на частном земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 нового полигона TKO».

Но и после отправленного письма сбор подписей продолжается.

После сбора еще большего количества — будет оправлено дополнение к обращению в адрес президента.

Подписать обращение можно в следующих торговых точках города:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»

пересечение улиц Рогачёва и Российская

остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»



остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»

остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»

4. Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший»

остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»

Также подписные листы можно самостоятельно распечатать и дать для подписи семье, родственникам,

сотрудникам и после принести их в данные торговые точки.

Подписной лист

Обращение к Президенту