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10 000 рублей от Путина в августе ждут родители на детей от 0 до 16 лет в Новосибирске и Бердске

22:38 09.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Родители просят выдать стимулирующую выплату от президента за август всем детям на школьные расходы.

10 000 рублей от Путина в августе ждут родители на детей от 0 до 16 лет в Новосибирске и Бердске
Выплата за август: такая желанная и такая далекая
Сюжет: Все пособия Путина
10 000 рублей от Путина в августе ждут родители на детей от 0 до 16 лет в Новосибирске и Бердске

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За июнь и август родители всех детей в возрасте от 0 до 16 лет получили стимулирующую выплату в 10 000 рублей от Путина. В августе многие родители ждут также очередной выплаты, но точной информации о ней так и нет.
Августовская выплата станет поддержкой для родителей школьников, которым нужны дополнительные деньги на учебные расходы: закупить школьную форму, рабочие тетради, письменные принадлежности и новые рюкзаки своим детям.

Тем не менее, августовская выплата все еще под вопросом: с одной стороны, режим самоизоляции уже отменен в Новосибирской области указом губернатора Андрея Травникова от 1 июля. С другой стороны, карантинные меры до сих пор обязательны к соблюдению, например, ношение маски. Несмотря на открытие летних веранд у ресторанов и магазинов с отдельным входом, многие россияне до сих пор остаются без работы, а заведения закрыты: это относится, в частности, к торговым центрам.

К тому же, за время карантина и самоизоляции многие родители потеряли работу или их доход существенно снизился, потому новая августовская выплата поддержала бы их. В Новосибирской области почти все родители мечтают о выплате и просят президента Владимира Путина о начислении им на счет еще 10 000 рублей в августе.

Дополнительные меры поддержки за август пока неизвестны, но родители России продолжают надеяться на продление выплат на детей от 0 до 16 лет. Судя по ответу президента от 8 июля, выплаты на детей от 16 до 18 лет правительством не предусмотрены.

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От редакции

Почему вы ждете выплату за август?

Аноним, 09 июля 2020 11:42
НВР:
Рабочии тетради в 2 класс стоят 4т,а у меня двое детей
Аноним, 09 июля 2020 11:52
НВР:
Детей в школу собрать
Аноним, 09 июля 2020 12:14
Да что уж там мелочиться, может на постоянную ввести поддержку семей с детьми?
Поправки же поддержали, теперь заживем
Аноним, 09 июля 2020 15:16
Расслабьтесь. Шоу-голосование завершено. Теперь наоборот с вас втрое сдерут эти 20 тысяч. Новые налоги, штрафы на подходе. Повышением цен на коммуналку уже проведено и далее будет идти по плану.
Аноним, 09 июля 2020 15:59
"Шоу-голосование завершено"...да. И вам придётся терпеть его результаты. Даже несмотря на масштаб вашей личности, а ваш голос-то идёт за 10 млн.-не меньше. Так что аккуратнее там с коммуналкой, а то в соответствии с масштабом переклинит, а там и до инфаркта недалеко.
Аноним, 09 июля 2020 19:23
При чём тут мой голос? Я в этом шоу не участвовал. Но 20-27 миллионов приписок при том, что был тотальный запрет на агитацию против, при том, что про главная цель - обнуление незаменимого была до этого шоу практически гос. тайной... Это ж означает сколько процентов РЕАЛЬНОЙ поддержки? 20? 25? Для авторитарного строя это ооооочень плохой симптом.

А на коммуналку мне плевать. И на эти 20 тысяч в сущности тоже. Но судя по статье (и по комментариям к аналогичным) - подавляющему большинству - нет, не плевать.

Ну, собственно авторитарные режимы держатся на нищете. Это ясно. При минимальной независимости или хотя бы смелости электората не было бы никакого Путина уже давно.
Аноним, 09 июля 2020 16:00
Шерсти клок.
Екатерина, 09 июля 2020 23:30
Это вообще... насколько ж надо наплевать на других. Люди, вы что такие наглые? Родители детей которые родились до 11.05.2004г и сейчас такие же подростки, как и ваши дети, ничего не могут добиться, а вам все мало?????

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