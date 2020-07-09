10 000 рублей от Путина в августе ждут родители на детей от 0 до 16 лет в Новосибирске и Бердске

Выплата за август: такая желанная и такая далекая

За июнь и август родители всех детей в возрасте от 0 до 16 лет получили стимулирующую выплату в 10 000 рублей от Путина. В августе многие родители ждут также очередной выплаты, но точной информации о ней так и нет.

Августовская выплата станет поддержкой для родителей школьников, которым нужны дополнительные деньги на учебные расходы: закупить школьную форму, рабочие тетради, письменные принадлежности и новые рюкзаки своим детям.

Тем не менее, августовская выплата все еще под вопросом: с одной стороны, режим самоизоляции уже отменен в Новосибирской области указом губернатора Андрея Травникова от 1 июля. С другой стороны, карантинные меры до сих пор обязательны к соблюдению, например, ношение маски. Несмотря на открытие летних веранд у ресторанов и магазинов с отдельным входом, многие россияне до сих пор остаются без работы, а заведения закрыты: это относится, в частности, к торговым центрам.

К тому же, за время карантина и самоизоляции многие родители потеряли работу или их доход существенно снизился, потому новая августовская выплата поддержала бы их. В Новосибирской области почти все родители мечтают о выплате и просят президента Владимира Путина о начислении им на счет еще 10 000 рублей в августе.

Дополнительные меры поддержки за август пока неизвестны, но родители России продолжают надеяться на продление выплат на детей от 0 до 16 лет. Судя по ответу президента от 8 июля, выплаты на детей от 16 до 18 лет правительством не предусмотрены.