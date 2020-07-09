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Отремонтировали половину дороги на кладбище на 6,6 млн рублей депутатов в Бердске. Это все? Смотрите фоторепортаж

12:00 09.07.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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3 дня чиновники не могут ответить на устные запросы от «Курьер. Среда. Бердск» и прокомментировать ситуацию.

Отремонтировали половину дороги на кладбище на 6,6 млн рублей депутатов в Бердске. Это все? Смотрите фоторепортаж
Проехать на данном участке даже на небольшой скорости проблематично

Как отремонтировали дорогу, ведущую на кладбище Бердска, проверил «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что деньги в размере 6,6 млн рублей малый совет при главе Бердска выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли средства и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

Журналист «Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте событий и выяснил ремонт какой из части дорог выполнен. Когда отремонтируют дорогу на въезде и отремонтируют ли ее вообще — неизвестно.

Двигаясь на автомобиле, мы обнаружили, что первый участок дороги выглядит не наилучшим образом. Повсюду ужасные ямы и бугры. Проехать на данном участке, даже на небольшой скорости, проблематично.

Отремонтировали половину дороги на кладбище на 6,6 млн рублей депутатов в Бердске. Это все? Смотрите фоторепортаж
Так выглядит участок дороги при въезде на территорию кладбища

Однако, проехав дальше и направляясь к территории ворот кладбища и к остановке общественного транспорта, мы обнаружили, что несколько метров участка всё-таки отремонтированы.

Отремонтировали половину дороги на кладбище на 6,6 млн рублей депутатов в Бердске. Это все? Смотрите фоторепортаж
Отремонтированный участок дороги на кладбище выглядит таким образом

Отремонтируют ли другой участок дороги — пока неизвестно.

Поговорив с людьми, которые находились на остановке, мы выяснили, что некоторые и не знали о предполагаемом ремонте дорог на кладбище. Тем не менее, один из жителей Новосибирска выразил свою позицию и подтвердил, что дорога ужасная и ездить по такой дороге невозможно.

Нам не удалось связаться по телефону с вице-мэром Бердска по строительству и ЖКХ Владимиром Захаровым. Опирается на занятость по работе чиновник уже 3-й день.

Комментировать ситуацию на оперативном штабе со СМИ директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов не стал, полагая, что вопрос был задан не в рамках заявленной темы во время пресс-подхода. Когда мы созвонились с ним ранее по телефону, Совбанов сообщил,что запросы рассматривает лишь в письменной форме. 9 июля мы отправили письменный запрос властям.

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От редакции

Довольны такими дорогами?

3лой, 09 июля 2020 12:27
Помогаем Голубеву в строительстве дороги на новую мусорную свалку?
Аноним, 09 июля 2020 12:56
Голубев сэкономит на инвестициях за счет других аварийных бердских дорог, требующих ремонта, а в чем проблема?
Мало, что ли, он из бюджета высосал до этой дороги?
Было ведь положительное голосование за дороги в Народном бюджете 50 млн, думаете эти деньги пройдут мимо бердской всеядной птицы?
Это только нам кажется что «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус», а на самом деле, они распиливают кактус и делают из него очень вкусную настойку уже много лет.
Аноним, 09 июля 2020 12:58
Всё как всегда из бюджета города, с верой в лучшую жизнь для бердчан >:o
Спецавтохозяин, 09 июля 2020 12:34
А я вам напомню:
https://kurer-sreda.ru/2012/10/06/78243-o-remonte-berdskix-dorog-i-ne-tolko
А вы сомневались...
Спецавтохозяин, 09 июля 2020 12:43
Мы ходим по кругу много-много лет, как лошади с зашоренными глазами.
А ситуация не меняется:
"... ул. Первомайскую капитально ремонтировали в 2008 году. После ремонта выявились нарушения, однако выполнять гарантийный ремонт подрядчик ООО «Клир-Технологии» отказался. Из года в год администрация Бердска тратит бюджетные деньги на ремонт этой улицы, когда подрядчик просто напросто должен сделать гарантийный ремонт за свой счет...
ООО «Клир-Технологии», в 2008 году отремонтировали больше 23 000 кв метров дорог Бердска, среди которых центральные улицы города — Ленина, Первомайская, Комсомольская и другие. До мая 2011 года директором этой фирмы был Максим Совбанов, сейчас он заместитель директора Центра муниципальных услуг, который также ремонтирует и обслуживает дорожное покрытие. Одним из учредителей «Клир-Технологий» в те годы был Евгений Мартьянов, первый вице-мэр Бердска, на которого позже завели уголовное дело и арестовали. В 2011 году директор компании сменился, им стал Николай Мышкин. По некоторым данным, сменился тогда и учредитель.
По решению новосибирского арбитражного суда от конца 2010 года фирма должна была только капитально отремонтировать участок дороги на улице Ленина, однако и этого не сделали. Директор тогда пояснял, что у него нет ни техники, ни денег.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2013/06/14/102946-aktivisty-berdska-povesili-plakat-napominayushhij-o-nevypolnennom-garantijnom-remonte-dorogi-kompaniej-klir-texnologii
Ткните Совбанову в лицо статьёй и спросите - будет он ремонтировать дороги в Бердске или нет. Сейчас-то он отмазаться не может - муниципалев служащий, отвечать обязан.

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