Отремонтировали половину дороги на кладбище на 6,6 млн рублей депутатов в Бердске. Это все? Смотрите фоторепортаж

3 дня чиновники не могут ответить на устные запросы от «Курьер. Среда. Бердск» и прокомментировать ситуацию.

Проехать на данном участке даже на небольшой скорости проблематично

Как отремонтировали дорогу, ведущую на кладбище Бердска, проверил «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что деньги в размере 6,6 млн рублей малый совет при главе Бердска выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли средства и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

Журналист «Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте событий и выяснил ремонт какой из части дорог выполнен. Когда отремонтируют дорогу на въезде и отремонтируют ли ее вообще — неизвестно.

Двигаясь на автомобиле, мы обнаружили, что первый участок дороги выглядит не наилучшим образом. Повсюду ужасные ямы и бугры. Проехать на данном участке, даже на небольшой скорости, проблематично.

Так выглядит участок дороги при въезде на территорию кладбища

Однако, проехав дальше и направляясь к территории ворот кладбища и к остановке общественного транспорта, мы обнаружили, что несколько метров участка всё-таки отремонтированы.

Отремонтированный участок дороги на кладбище выглядит таким образом

Отремонтируют ли другой участок дороги — пока неизвестно.

Поговорив с людьми, которые находились на остановке, мы выяснили, что некоторые и не знали о предполагаемом ремонте дорог на кладбище. Тем не менее, один из жителей Новосибирска выразил свою позицию и подтвердил, что дорога ужасная и ездить по такой дороге невозможно.

Нам не удалось связаться по телефону с вице-мэром Бердска по строительству и ЖКХ Владимиром Захаровым. Опирается на занятость по работе чиновник уже 3-й день.

Комментировать ситуацию на оперативном штабе со СМИ директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов не стал, полагая, что вопрос был задан не в рамках заявленной темы во время пресс-подхода. Когда мы созвонились с ним ранее по телефону, Совбанов сообщил,что запросы рассматривает лишь в письменной форме. 9 июля мы отправили письменный запрос властям.