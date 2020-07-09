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Сыграли вничью в матче РПЛ«Спартак» и «Локомотив»

11:30 09.07.2020 Фото: Википедия
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На 40-й минуте встречи судья Лапочкин назначил пенальти, тренер «Спартака» Доминико Тедеско в эмоционально выразил недовольство, получил две желтые карточки и был удален.

Сыграли вничью в матче РПЛ«Спартак» и «Локомотив»
«Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 50-ю — второе

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на «Открытие-Арене» встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Понсе (38) — Миранчук (43, пен.).

На 40-й минуте встречи судья Лапочкин назначил пенальти, тренер «Спартака» Доминико Тедеско в эмоционально выразил недовольство, получил две желтые карточки и был удален.

«Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 50-ю — второе.

Ранее Томаса Цорна отправили в отставку с поста генерального директора «Спартака». Решение было принято советом директоров клуба. При этом владелец клуба Леонид Федун принял решение оставить на посту главного тренера команды.

Источник: kommersant

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