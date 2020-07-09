Сколько врачей умерло от COVID-19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов

В Бердске и Искитиме, по данным Минздрава региона, умерших от коронавируса врачей нет.

4 умерших врача в Новосибирской области, медсестр — несчитано

29 июня редакцией «Курьер. Среда. Бердск» был направлен запрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову об умерших медицинских работниках. 9 июля Константин Хальзов ответил на вопросы редакции:

— За весь период распространения COVID-19 в Новосибирской области, по данным на 3 июля 2020 года, от коронавирусной инфекции скончались 4 врача. В Бердске, Искитиме, Искитимском районе среди врачей не зафиксировано летальных исходов, причиной которых стала бы коронавирусная инфекция, — сообщил министр.

По словам министра, по результатам эпидемиологической экспертизы двое из погибших врачей заразились во внебольничных условиях. Следовательно, причиной смерти других двух врачей было заражение коронавирусом в стенах больницы.

К сожалению, информация о погибших медсестрах и санитарах в Минздраве новосибирской области не ведется, но мы точно знаем, что случаи смерти среди медсестер там есть: примером может быть история медицинской сестры Ирины Антюхиной, умершей 25 июня с диагнозом коронавирус.