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Сколько врачей умерло от COVID-19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов

22:50 09.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В Бердске и Искитиме, по данным Минздрава региона, умерших от коронавируса врачей нет.

Сколько врачей умерло от COVID 19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов
4 умерших врача в Новосибирской области, медсестр — несчитано
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Сколько врачей умерло от COVID 19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов

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29 июня редакцией «Курьер. Среда. Бердск» был направлен запрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову об умерших медицинских работниках. 9 июля Константин Хальзов ответил на вопросы редакции:

— За весь период распространения COVID-19 в Новосибирской области, по данным на 3 июля 2020 года, от коронавирусной инфекции скончались 4 врача. В Бердске, Искитиме, Искитимском районе среди врачей не зафиксировано летальных исходов, причиной которых стала бы коронавирусная инфекция, — сообщил министр.

По словам министра, по результатам эпидемиологической экспертизы двое из погибших врачей заразились во внебольничных условиях. Следовательно, причиной смерти других двух врачей было заражение коронавирусом в стенах больницы.

К сожалению, информация о погибших медсестрах и санитарах в Минздраве новосибирской области не ведется, но мы точно знаем, что случаи смерти среди медсестер там есть: примером может быть история медицинской сестры Ирины Антюхиной, умершей 25 июня с диагнозом коронавирус.

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От редакции

4 врача на область - это много или мало?

Аноним, 09 июля 2020 11:52
Опять врет! В Бердске нет, а в Искитим недавно писали про умершуб молодую женщину, ко орая брала мазки у ковидников, заразилась и в итоге умерла и у которой осталась дочь! Как этот Хальзов живёт с таким грехом на душе?
Аноним, 09 июля 2020 12:05
Знаете, почему наша статистика по смертности от коронавируса самая низкая во всем мире?
Благодаря профессиональным заслугам партейных главврачей и министров, а также руководства страны и правящей партии.
Это они сговорились не учитывать в статистике смертности от коронавируса людей, умерших от других заболеваний, даже при наличии у них положительного теста на COVID-19
назарик, 09 июля 2020 12:57
Он отвечает про врачей... А в Искитиме медсестра умерла

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