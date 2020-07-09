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Возвращаемся в 90-е, беспокоятся на фоне COVID-19 россияне

12:30 09.07.2020 Фото: Pixabay
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Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Возвращаемся в 90 е, беспокоятся на фоне COVID 19 россияне
Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян

Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться «лихие 90-е», сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.

Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.

«Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан», — говорится в отчете.

Отмечается, что «с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного — это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии».

«Глава Забайкалья Александр Осипов ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости», — напомнили в исследовании.

Источник: ria.ru

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