Подорожали на 186% за 15 лет тарифы ЖКХ в России

Тарифы на воду в разных регионах могут отличаться в 54 раза

Кризис кризисом, а повышение коммунальных тарифов прошло точно по расписанию 1 июля. в августе мы заплатим за «коммуналку» в среднем на 4% больше.

«АиФ» проанализировал рост тарифов за последние 15 лет: «коммуналка» за эти годы ­выросла на 186% (см. инфо­графику). Особенно резво она дорожала до 2015-го, а потом начала немного успокаиваться… Но что примечательно: чиновники от ЖКХ всегда говорили населению, что «коммунальные тарифы растут на уровень инф­ляции». Сравниваем. И что видим? Практически каждый год рост тарифов опережал инфляцию. За 15 лет разница составила 62%. В реальности она ещё больше. Если по официальным данным, в 2016–2020 гг. (за исключением 2017-го) «коммуналка» дорожала ровно на 4%, то, по расчётам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2016-м рост составил 4,77%, в ­2018-м – 4,29%, в ­2019-м – 4,46%, а в ­2020-м – 4,11% (и это минимум за пятилетку).

Почему не заморозили?

В этом году обсуждалась ­«заморозка» тарифов, но дальше разговоров дело не по­шло. Правительство отказалось как отменять, так и переносить индексацию, несмотря на пандемию, высокий уровень безработицы и рост неплатежей населения (люди задолжали за ЖКУ уже 400 млрд руб.). Почему? «Ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ на 30–50% зависят от стоимости сырья – мазута, газа, электроэнергии. А тарифы на энергоресурсы правительство замораживать даже не собиралось. За счёт чего тогда «морозить» цены на коммунальные ресурсы? Это привело бы к убыткам предприятий ЖКХ и задержкам зарплат», – объясняет сот­рудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин. Выходит, монополисты-энергетики не хотят отказываться от индексации своих тарифов, правительство их поддерживает, и дальше по цепочке через ресурсников и УК подросшие коммунальные платежи ложатся на граждан.

В этом году рост платы варь­ируется от 2,4% в НАО до 6,5% в Чечне. Выше этой планки вроде как поднимать расценки нельзя. Но гарантия ли это? Совсем нет. «В 2020 г. превышение индекса возможно в 55 муниципалитетах. При этом все случаи имеют точечный характер и такие обоснованные причины, как концессионные соглашения, инвестпрограммы или программы комплексного развития», – сообщил замглавы ФАС Виталий Королёв. Как заявляют в ведом­ст­ве, число таких превышений с каждым годом становится меньше. В 2015 г. ФАС зафиксировала их в 1126 муниципалитетах, а в 2019 г. – лишь 646. Так что нынешние 50 – мелочь. Только как объяснить живущим в этих городах людям, что вместо заявленных 4–6% их тарифы подорожают на 10–15% и за «коммуналку» придётся платить на 500–1000 руб. больше?

«Мы провели анализ фактических индексов по муниципалитетам 22 субъектов РФ с наибольшей численностью населения (без Москвы и Санкт-Петербурга, где муниципалитеты не различаются по индексам), и он показал, что среднее значение окончательных индексов по-преж­нему часто отклоняется от базового, причём исключительно в сторону превышения, – говорит замгендиректора ИПЕМ Александр Григорьев. – Лишь в 4 из 22 регионов это значение равно базовому (Татарстан, Красноярский край, Новосибирская и Челябинская обл.). Ещё в 15 регионах оно не превышает базовое значение с учётом допустимого отклонения. А в трёх регионах (Алтайский край, Кемеровская и Свердловская обл.) фактические индексы превышают базовые значения даже с учётом допустимого отклонения».

Чей тариф круче?

Важен не только процентный рост платежа, но и то, с какого значения он стартует. Сравним тарифы-2020 на самую дорогую услугу – отопление (Росстат). В среднем по стране 1 Гкал стоит 1866 руб. При этом на Камчатке её продают за 3804 руб., в Мурман­ской обл. – за 3040 руб., Брян­ской, Владимирской и Тульской обл. – за 2400 руб., Дагестане – за 1233 руб., Челябинской обл. – за 820 руб. Не меньший разброс цен за сетевой газ. При среднем тарифе в 6,3 руб. за кубометр в Калининградской и Саратовской обл. люди платят 9,3 руб., Ярославской обл. – 7,2 руб., Кабардино-Балкарии – 5,8 руб., Чечне – 4,6 руб. Расценки на холодную воду тоже сильно разнятся. На Чукотке люди покупают её по цене 68 руб. за кубометр, а в Дагестане – за 9 руб. Даже у соседей цены отличаются в разы: в Алтайском крае вода стоит 20 руб., а в Республике Алтай – уже 46 руб. Почему такая разница?

«Тарифы формировались очень неравномерно, – говорит Кокин. – Часто на этот процесс влияли политические мотивы. Одни главы субъектов сдерживали тарифы, другие нет». Неразбериха в тарифообразовании, как заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев, привела к тому, что примерно 3/4 регионов переплачивают за услуги, а 1/4 имеют заниженные тарифы. Тарифы водоканалов в разных регионах могут отличаться в 54 раза, по теплу – в 8 раз, по электроэнергии – в 12 раз.

Понятие «ЖКУ» включает в себя не только коммунальные услуги, но и плату за содержание жилья и капремонт. Из этого и складывается общая сумма в платёжке. Среднемесячный счёт за ЖКУ в России составляет 4,2 тыс. руб. Но есть регионы, где люди платят в 2–3 раза больше – и наоборот. По данным ИПЕМ, из 15 городов-миллионников максимальный платёж за ЖКУ после 1 июля 2020 г. будет характерен для Москвы (9,3 тыс. руб.), минимальный – для Новосибирска (5,4 тыс. руб.). Жители Екатеринбурга в среднем будут платить 7,7 тыс. руб. в месяц, Нижнего Новгорода – 7,1 тыс. руб., Волгограда – 6,3 тыс. руб., Казани – 6 тыс. руб.

Что придумали регионы?

Правительство не стало морозить тарифы по всей стране, предоставив такую возможность регионам. «Как показал наш мониторинг, одни субъекты повысили тарифы ниже установленного предела (Аст­раханская обл., Кабардино-Балкария, Курская обл.), другие отказались от подорожания отдельных услуг, – сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Конт­роль» Светлана Разворотнева. – В Волгоград­ской, Калужской и Ярославской обл. заморозили тариф на вывоз ТКО, в Нижегородской и Владимирской – на отопление, в Иркутской, Мурманской и Орловской – на холодное и горячее водоснабжение».

Вторую инициативу по поддержке населения при оплате ЖКУ Федерация тоже переложила на плечи регионов. «Правительство рекомендовало снизить «порог» расходов на ЖКУ в общем доходе семьи для получения компенсации, – рассказывает депутат Архангельского облсобрания Ирина Чиркова. – Сейчас в нашей области, как и ещё в 57 субъектах, такая доля установлена на максимальном пределе в 22%. Судя по рекомендациям Минстроя РФ, эта планка должна быть опущена до 15%, что существенно увеличит число семей, имеющих право на субсидию». Дело теперь за «малым» – чтобы главы этих 57 регионов снизили порог и помогли людям с оплатой подорожавших услуг ЖКХ.

Источник: АиФ