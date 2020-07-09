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Как быстро получить гражданство США. Точный и надежный способ

11:31 09.07.2020 Фото: pixabay
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Ровно 152 года назад, 9 июля 1868 года, вступила в силу 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство Соединенных Штатов всем лицам, рожденным на их территории.

Как быстро получить гражданство США. Точный и надежный способ
9 июля 1868 года вступила в силу 14-я поправка к Конституции, которая стала одной из важнейших

Ровно 152 года назад, 9 июля 1868 года, вступила в силу 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство Соединенных Штатов всем лицам, рожденным на их территории, пишет ПГ.

Основной закон США был принят 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирован всеми тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами.

Конституция США состоит всего из семи статей. За время ее действия были приняты двадцать семь поправок, которые являются ее неотъемлемой частью.

9 июля 1868 года вступила в силу 14-я поправка к Конституции, которая стала одной из важнейших.
Ее первый абзац гласил, что все лица, рожденные в США или получившие там гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов.

На основе 14-й поправки также закреплялись права чернокожего населения, когда в 1870 году она была дополнена 15-й, которая специально оговаривала: право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским положением в прошлом.

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От редакции

Вы рожали в США?

Аноним, 09 июля 2020 11:38
Как показывает российская практика, выгоднее стремиться получить канадское гражданство.
Тогда власти становятся просто ручными и шёлковыми.
Аноним, 09 июля 2020 11:59
Знаток "российской практики", а что британские учёные говорят о деторождении и рабовладении в США?
Светлана, 09 июля 2020 12:11
Фу!
Вот просто фу!!!
А кому не "фу!" - (крайне уважительно!) велкам на выход!
Аноним, 09 июля 2020 13:19
Что, обидно, когда нормальные люди уезжают в великую страну, а вы тут остаетесь с быдлом и обнуленным?

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