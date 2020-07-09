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Поджег вещи у себя в шкафу и чуть не спалил всю квартиру и себя с родными психбольной молодой человек в доме №95 на ул. Островского Бердска

11:44 09.07.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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На месте работали пожарные и выехал наряд полиции. Сейчас проводится проверка, — отметила дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД по Новосибирской области.

Поджег вещи у себя в шкафу и чуть не спалил всю квартиру и себя с родными психбольной молодой человек в доме №95 на ул. Островского Бердска
Поджег вещи у себя в шкафу парень в Бердске

Поджег вещи у себя в шкафе молодой человек с психическим расстройством в Бердске. Это стало известно из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск». 8 июля в доме на ул. Островского №95 начался пожар. Что возгорание началось в шкафу с вещами подтвердил начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степаненков. На место выехали пожарные.

— Сообщение о возгорании поступило в 12.45 8 июля. Возгорание началось в шкафу в результате поджога вещей. На место была вызвана следственно-оперативная группа, — рассказал Николай Анатольевич 9 июля.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт работы полиции на месте.

— Нам поступало сообщение о возгорании. На место выехал наряд полиции. Сейчас проводится проверка, — отметила дежурный офицер 9 июля.

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