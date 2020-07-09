Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом: Певица сняла видео из больницы

Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи о ее заражении коронавирусом нового типа.
Накануне Цой выложила в своем Instagram видео, снятое в больничной палате. В ролике она рассказала, что «выходит на связь», когда начинает чувствовать себя лучше, и ждет выписки, но пока не может обходиться без кислорода.
«Это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда», — написала певица в публикации.
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Великое благо — получить шанс на Новый день!🙂 И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и своё лето я ещё наверстаю! Как ваши дела, любимые? Чем занимаетесь?☺
У некоторых подписчиков возникли сомнения в том, что Цой действительно заражена коронавирусной инфекцией. По их мнению, она выглядит слишком хорошо для заболевшего человека.
«Это фейковая инфа, вы больной не выглядите. Сколько вам заплатили за этот театр?» — поинтересовалась smetana.tatiana.
«Ну опять, как Бабкина, прям хорошеют от короны. Ну прям вся такая с кислородом сидит накрашенная», — прокомментировал demiurg_2019.
«А ты хочешь застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно», — ответила подписчику Цой.
Впрочем, большинство поклонников с доверием отнеслись к публикации певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Пресс-секретарь Аниты Цой Анна Кружель 30 июня сообщила, что артистка госпитализирована с коронавирусом. Представитель певицы отметила, что Цой соблюдала режим самоизоляции и социального дистанцирования, поэтому сложно предположить, как именно она смогла заразиться.