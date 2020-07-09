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Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом: Певица сняла видео из больницы

13:15 09.07.2020 Фото: www.instagram.com/anitatsoy
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В ролике она рассказала, что «выходит на связь», когда начинает чувствовать себя лучше, и ждет выписки, но пока не может обходиться без кислорода.

Аниту Цой заподозрили во лжи о заражении коронавирусом: Певица сняла видео из больницы
Накануне Цой выложила в своем Instagram видео, снятое в больничной палате

Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи о ее заражении коронавирусом нового типа.

Накануне Цой выложила в своем Instagram видео, снятое в больничной палате. В ролике она рассказала, что «выходит на связь», когда начинает чувствовать себя лучше, и ждет выписки, но пока не может обходиться без кислорода.

«Это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда», — написала певица в публикации.

У некоторых подписчиков возникли сомнения в том, что Цой действительно заражена коронавирусной инфекцией. По их мнению, она выглядит слишком хорошо для заболевшего человека.

«Это фейковая инфа, вы больной не выглядите. Сколько вам заплатили за этот театр?» — поинтересовалась smetana.tatiana.

«Ну опять, как Бабкина, прям хорошеют от короны. Ну прям вся такая с кислородом сидит накрашенная», — прокомментировал demiurg_2019.

«А ты хочешь застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно», — ответила подписчику Цой.

Впрочем, большинство поклонников с доверием отнеслись к публикации певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь Аниты Цой Анна Кружель 30 июня сообщила, что артистка госпитализирована с коронавирусом. Представитель певицы отметила, что Цой соблюдала режим самоизоляции и социального дистанцирования, поэтому сложно предположить, как именно она смогла заразиться.

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