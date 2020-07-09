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«Сволочь, убери руки»: Закатила истерику из-за маски женщина в автобусе Новосибирска. И ударила полицейских

11:57 09.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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Сотрудникам полиции кое-как удалось вытащить женщину из автобуса. Уже на улице она визжала и называла полицейского тварью.

«Сволочь, убери руки»: Закатила истерику из за маски женщина в автобусе Новосибирска. И ударила полицейских
Женщина отчаянно вырывалась от сотрудников полиции

Пассажирка без маски устроила скандал в автобусе №39 в Новосибирске. После того, как к ней обратился полицейский с требованием покинуть салон автобуса для составления протокола за то, что она была без маски. Видео инцидента попало вечером 8 июля в группу «АСТ-54» соцсети «Вконтакте».

В процессе дебатов женщина общалась по телефону с мужчиной по имени Самир и делилась с ним эмоциями о происходящем.

Полицейский пытался вывести женщину из автобуса, она отмахивалась от него руками и кричала в телефон:

-Самир, он меня трогает руками, прямо дергает.

Женщина наотрез отказалась покидать транспорт и потребовала чтобы все процессуальные действия производились на месте. После недолгих пререканий и небольших выпадов с ее сторону в адрес сотрудников, нарушительницу под истошный крик вывели на улицу.

-Сволочь, убери руки свои, ты видишь, что я мусульманка, тварь, — вопила уже на улице нарушительница правил масочного режима.

Видео из группы «АСТ-54»

Мнения пользователей по данному инциденту разделились.

Пусть свои «права» идет качать на площадь с плакатом, а не в маршрутке водителю, которому тоже не хочется из за таких штрафы платить из своего кармана. У людей у нас по- моему совсем уже проблемы с причиной и следствием, написал Алексей Комличенко.

Надежда Трескина предложила скандалистке ехать к себе и там требовать своих правил.

На что Александр Рамонов ей ответил, что ей нужно бы знать, что в России около 30 млн
мусульман живут.

Некоторые усмотрели нарушения в действиях полицейского. Другие же уверяли, что он поступил правильно.

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