Опять отсрочка: На 95 вопросов об ужасах в пульмонологии ЦГБ Бердска 6 августа ответит министр Хальзов

95 вопросов министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила 6 июля. 8 июля министр ответил редакции, попросив об отсрочке ответа до 30 дней, согласно закону о СМИ:
— В связи с большим объемом запрашиваемой информации, ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой. Дата предоставления информации – не позднее 6 августа 2020 года, — сообщил Константин Хальзов.
В 95 вопросах редакция постаралась максимально объективно представить общую картину лечения и мер профилактики коронавируса среди пациентов и врачей в пульмонологическом отделении БЦГБ. Данные о количестве градусников, размерах выплат, количестве медицинских масок и прочее за апрель, май и июнь должны помочь понять, действительно ли все так ужасно в пульмонологическом отделении центральной городской больницы Бердска. Список вопросов, заданных министру, мы публикуем здесь:
1. Какая максимальная производительность лабораторий, проводящих тесты на коронавирусную инфекцию существует в Новосибирской области, т.е. какое максимальное количества тестов может проводиться в день?
2. Если бы в сутки проводилось больше тестов, они выявляли бы больше заболевших?
3. Если да, то почему не проводится большее количество тестов?
4. В течение какого времени пациенту с подозрением на коронавирус берется тест на коронавирус? Укажите число дней.
5. В какой срок берется тест у контактировавших с больным с подтвержденным коронавирусом?
6. Зависит ли скорость взятия теста у контактировавшего от наличия у него симптомов ОРВИ?
7. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в апреле?
8. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в мае?
10. Сколько медицинских масок планируется передать в отделение пульмонологии БЦГБ в июле?
11. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?
12. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?
13. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в июне?
14. Сколько медицинских халатов планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?
15. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?
16. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?
18. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов планируется к поступлению в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?
19. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?
20. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?
21. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?
22. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов планируется предоставить в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?
23. С какой частотой производится дезинфекция многоразовых противоэпидемических костюмов в пульмонологическом отделении БЦГБ?
24. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?
26. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?
27. Сколько градусников планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?
28. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?
29. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?
30. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?
31. Сколько пульсоксиметров планируется в пульмонологическом отделении БЦГБ в июле?
32. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?
34. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?
35. Есть ли необходимость в этих препаратах в пульмонологическом отделении БЦГБ и должны ли они туда поступать? Если да, в каком количестве?
36. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?
37. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?
38. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?
39. С какой периодичностью должно меняться постельное белье у пациентов в пульмонологическом отделении БЦГБ?
40. С какой периодичностью меняется постельное белье у пациентов пульмонологического отделения БЦГБ?
42. Существует ли документация, подтверждающая факт выдачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ??
43. Как происходит процесс передачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ?
44. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
45. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
46. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
47. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
48. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
50. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
51. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
52. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
53. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
54. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
55. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
56. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
58. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
59. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
60. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
61. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
62. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?
63. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?
64. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?
66. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?
67. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?
68. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?
69. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?
70. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?
71. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в апреле?
72. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в мае?
74. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?
75. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?
76. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?
77. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?
78. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?
79. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?
80. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
82. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
83. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
84. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
85. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
86. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?
87. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в мае?
88. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в июне?
90. По какому каналу, каким образом приходят результаты тестов на коронавирус сотрудникам пульмонологического отделения БЦГБ?
91. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку сотрудника пульмонологического отделения БЦГБ?
92. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку обычного пациента?
93. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам без подозрения на коронавирус или с подтвержденным отсутствием коронавируса сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?
94. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подозрением на коронавирус сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?
95. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подтвержденным коронавирусом сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?
После 6 августа, как только ответ от министра будет получен, «Курьер. Среда. Бердск» опубликует все предоставленные министром данные с тем, чтобы как можно раньше информировать своих читателей об изменении ситуации в пульмонологии.
Почему так долго? - Чтобы эти ответы не выглядели как фейк или отписка. Трудно собрать оперативный штаб для полноценных ответов на вопросы КСБ из сотрудников ФСБ, правительства, минздрава, мэрии, консультантов ВОЗ и МВФ и прочих участвующих в коронабесии.