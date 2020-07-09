Опять отсрочка: На 95 вопросов об ужасах в пульмонологии ЦГБ Бердска 6 августа ответит министр Хальзов

Попросил отсрочки ответа в 30 дней министр здравоохранения Константин Хальзов

95 вопросов министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила 6 июля. 8 июля министр ответил редакции, попросив об отсрочке ответа до 30 дней, согласно закону о СМИ:

— В связи с большим объемом запрашиваемой информации, ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой. Дата предоставления информации – не позднее 6 августа 2020 года, — сообщил Константин Хальзов.

В 95 вопросах редакция постаралась максимально объективно представить общую картину лечения и мер профилактики коронавируса среди пациентов и врачей в пульмонологическом отделении БЦГБ. Данные о количестве градусников, размерах выплат, количестве медицинских масок и прочее за апрель, май и июнь должны помочь понять, действительно ли все так ужасно в пульмонологическом отделении центральной городской больницы Бердска. Список вопросов, заданных министру, мы публикуем здесь:

1. Какая максимальная производительность лабораторий, проводящих тесты на коронавирусную инфекцию существует в Новосибирской области, т.е. какое максимальное количества тестов может проводиться в день?

2. Если бы в сутки проводилось больше тестов, они выявляли бы больше заболевших?

3. Если да, то почему не проводится большее количество тестов?

4. В течение какого времени пациенту с подозрением на коронавирус берется тест на коронавирус? Укажите число дней.

5. В какой срок берется тест у контактировавших с больным с подтвержденным коронавирусом?

6. Зависит ли скорость взятия теста у контактировавшего от наличия у него симптомов ОРВИ?

7. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в апреле?

8. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в мае?



9. Сколько медицинских масок было передано в отделение пульмонологии БЦГБ в июне?10. Сколько медицинских масок планируется передать в отделение пульмонологии БЦГБ в июле?11. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?12. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?13. Сколько медицинских халатов было передано в пульмонологическое отделение БЦГБ в июне?14. Сколько медицинских халатов планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?15. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в апреле?16. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в мае?17. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов поступило в пульмонологическое отделение БЦГБ в июне?18. Сколько одноразовых противоэпидемических костюмов планируется к поступлению в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?19. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?20. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?21. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?22. Сколько многоразовых противоэпидемических (противочумных) костюмов планируется предоставить в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?23. С какой частотой производится дезинфекция многоразовых противоэпидемических костюмов в пульмонологическом отделении БЦГБ?24. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?25. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?26. Сколько градусников было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?27. Сколько градусников планируется передать в пульмонологическое отделение БЦГБ в июле?28. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?29. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?30. Сколько пульсоксиметров было в наличии в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?31. Сколько пульсоксиметров планируется в пульмонологическом отделении БЦГБ в июле?32. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?33. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?34. В каком количестве находился гепарин и лидокаин в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?35. Есть ли необходимость в этих препаратах в пульмонологическом отделении БЦГБ и должны ли они туда поступать? Если да, в каком количестве?36. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в апреле?37. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в мае?38. Какое количество комплектов постельного белья для пациентов было в наличие в пульмонологическом отделении БЦГБ в июне?39. С какой периодичностью должно меняться постельное белье у пациентов в пульмонологическом отделении БЦГБ?40. С какой периодичностью меняется постельное белье у пациентов пульмонологического отделения БЦГБ?41. По какому механизму идет выдача привезенных халатов/медицинских масок/градусников/лекарств в пульмонологическом отделении БЦГБ? Кто ответственен за прием и выдачу вышеуказанного?42. Существует ли документация, подтверждающая факт выдачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ??43. Как происходит процесс передачи средств защиты конкретному врачу в пульмонологическом отделении БЦГБ?44. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?45. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?46. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?47. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?48. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в мае?49. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в июне?50. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?51. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?52. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №415 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?53. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?54. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в мае?55. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 врачи пульмонологического отделения БЦГБ в июне?56. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?57. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в мае?58. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 медсестры пульмонологического отделения БЦГБ в июне?59. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?60. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в мае?61. В каком размере получили стимулирующие выплаты медикам от Путина по указу №484 санитары пульмонологического отделения БЦГБ в июне?62. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?63. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?64. Сколько тестов на COVID-19 было сделано врачам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?65. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?66. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?67. Сколько тестов на COVID-19 было сделано медсестрам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?68. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?69. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?70. Сколько тестов на COVID-19 было сделано санитарам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?71. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в апреле?72. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в мае?73. Сколько тестов на COVID-19 было сделано заведующей пульмонологическим отделением БЦГБ в июне?74. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?75. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?76. Сколько тестов на COVID-19 было сделано уборщицам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?77. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в апреле?78. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в мае?79. Сколько тестов на COVID-19 было сделано прочим сотрудникам пульмонологического отделение БЦГБ в июне?80. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?81. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в мае?82. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди врачей пульмонологического отделения БЦГБ в июне?83. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?84. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в мае?85. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди медсестер пульмонологического отделения БЦГБ в июне?86. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в апреле?87. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в мае?88. Сколько положительных результатов на тест на COVID-19 было получено среди санитаров пульмонологического отделения БЦГБ в июне?89. Был ли получен положительный результат теста на коронавирус у заведующей пульмонологическим отделением в период с апреля по июнь?90. По какому каналу, каким образом приходят результаты тестов на коронавирус сотрудникам пульмонологического отделения БЦГБ?91. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку сотрудника пульмонологического отделения БЦГБ?92. Вносится ли результат анализа на коронавирус в медицинскую карточку обычного пациента?93. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам без подозрения на коронавирус или с подтвержденным отсутствием коронавируса сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?94. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подозрением на коронавирус сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?95. Пользуясь какими средствами защиты заходят в палату к пациентам с подтвержденным коронавирусом сотрудники пульмонологического отделения БЦГБ?

После 6 августа, как только ответ от министра будет получен, «Курьер. Среда. Бердск» опубликует все предоставленные министром данные с тем, чтобы как можно раньше информировать своих читателей об изменении ситуации в пульмонологии.