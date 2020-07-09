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Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

13:00 09.07.2020 Фото: кремлин.ру
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«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
США уходит из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, Соединенные Штаты «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

Источник: РИА Новости

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От редакции

ВОЗ нужна?

Аноним, 09 июля 2020 13:15
НВР: ВОЗ нужна её владельцам: рокфеллерам, гейтсам и др., а также работающим на них за российские бюджетные деньги - грефам, малышевым и пр. сотрудникам мировой закулисы, мечтающим уменьшить население планеты миллиардов на 6.

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