Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

США уходит из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа «хаотичными и непоследовательными».

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, Соединенные Штаты «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

Источник: РИА Новости