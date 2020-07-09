Елка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Вельвет @velvetmusic это не завод по изготовлению буратинок из брёвен. Это любящая и понимающая семья. Я каждый день благодарю всех, кого надо благодарить, за моих Алену, Лиану, Лизочку, Дэна, за всю команду, за музыкантов. Это моя крепость. Моя огранка. Так что по факту артист десятилетия это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма