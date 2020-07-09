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Елка стала самым популярным артистом десятилетия на радио

12:10 09.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CCVuHEKDC8x/
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«Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста» — написала певиц на своей личной странице.

Елка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
Елка считает, что без своей команды не смогла бы добиться и малейшего успеха

Известный музыкальный портал TopHit признал певицу  певицу Елизавету Иванцив (Ёлку) самым главным и популярным артистом десятилетия в российском радиоэфире.

Ёлка поспешила поделится своим успехом на личной странице в instagram, а так же выразить благодарность работе всей своей команды.

Треки певицы в период с 2010 по 2019 год прозвучали в эфире более 19 миллионов раз.

Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Вельвет @velvetmusic это не завод по изготовлению буратинок из брёвен. Это любящая и понимающая семья. Я каждый день благодарю всех, кого надо благодарить, за моих Алену, Лиану, Лизочку, Дэна, за всю команду, за музыкантов. Это моя крепость. Моя огранка. Так что по факту артист десятилетия это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма

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От редакции

Любите творчество Елки? Достойна звания, как считаете?

Аноним, 09 июля 2020 12:40
неприятная особа, не нравятся её песни,поведение,раздражает и голос.

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