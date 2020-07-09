Кожаный наряд Ким Кардашьян обозвали мусорным пакетом

После прогулки поклонники разнесли наряд звезды в пух и прах

Известная всем модель и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показалась на улице в новом кожаном наряде и защитной маске на лице. После прогулки поклонники разнесли наряд звезды в пух и прах, сообщает Daily Mail.

Откровенный кожаный наряд 39-летней знаменитости с глубоким декольте вызвал шквал негатива. Поклонники сравнили его с памперсом и пакетом для мусора.

— «Что ты вообще на себя напялила?»;

-«Ее комбинезон выглядит как пакет для мусора»;

-«Она выглядит нелепо»;

— «Такое ощущение, что она надела на себя кожаный памперс».