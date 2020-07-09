На каких пляжах Бердска можно купаться? Только на трех. Узнайте, где

Для открытия пляж должен соответствовать определенным требованиям.Территория пляжа должна быть чистая. Должно быть проведено водолазное обследование.

Сотни людей отдыхают на пляжах в Бердске

Пока одни коротают последние дни перед отпуском в офисе, другие загорают на пляже.

— Пляжи «Дюны», «Старый Бердск», курорта-отеля «Сосновка» открыты в Бердске. Закрыты «На камнях» и «Былина», рассказал «Курьер.Среда.Бердск» старший государственный инспектор Бердского участка «Центр ГИМС мчс России» Олег Колобов 8 июля.

Для открытия пляж должен соответствовать определенным требованиям.Территория пляжа должна быть чистая. Должно быть проведено водолазное обследование. Присутствовать матросы-спасатели со всем оборудованием: громкой связью, лодкой, жилетом. На пляже должен присутствовать медик .Границы пляжа должны быть отмечены буями. Установлены информационные щиты где сообщается температур воздуха и график работы.