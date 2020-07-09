Скончались 4 пациента с COVID-19 за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Жертв «короны» уже 128

По данным оперативного штаба на утро 9 июля в регионе выявлено 6 932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4 677 пациентов выписаны с выздоровлением(+170 за сутки).
Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек.
В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента.
В детскую больницу №3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 256.
В больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1213 обращений, госпитализирован 31 пациент.