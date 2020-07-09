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Скончались 4 пациента с COVID-19 за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Жертв «короны» уже 128

12:49 09.07.2020 Фото: Pixabay
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В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Скончались 4 пациента с COVID 19 за сутки на 9 июля в Новосибирской области. Жертв короны уже 128
В отделениях реанимации находятся 86 человек

По данным оперативного штаба на утро 9 июля в регионе выявлено 6 932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4 677 пациентов выписаны с выздоровлением(+170 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 256.

В больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1213 обращений, госпитализирован 31 пациент.

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