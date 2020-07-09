Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты

Результаты проверки будут готовы в течение 30 дней с даты ее начала, то есть 2 августа 2020 года.



Идет прокурорская проверка в пульмонологии ЦГБ Бердска

Прокурорская проверка в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска началась 2 июля. Об этом редакции «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. Сегодня, 9 июня главный прокурор Бердска Роман Сивак рассказал о том, как проходит проверка.

— Кроме того, что проверка началась, пока ничего не могу сказать. Проверка будет проходить с привлечением специалистов, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Прокуратура Бердска проверит все ужасы в пульмонологии Бердска по факту публикаций редакции. В историях пациентов, находящихся сейчас на госпитализации в пульмонологии ЦГБ Бердска, уже есть рассказы о пришедшей проверке: так Надежда Молчалова сообщила, что на второй этаж пульмонологии в понедельник приходила проверка и спрашивала о медицинских масках и лекарствах.

Результаты проверки будут готовы в течение 30 дней с даты ее начала, то есть 2 августа 2020 года.