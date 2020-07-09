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Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты

22:45 09.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Результаты проверки будут готовы в течение 30 дней с даты ее начала, то есть 2 августа 2020 года.

Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты

Идет прокурорская проверка в пульмонологии ЦГБ Бердска
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты

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Прокурорская проверка в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска началась 2 июля. Об этом редакции «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. Сегодня, 9 июня главный прокурор Бердска Роман Сивак рассказал о том, как проходит проверка.

— Кроме того, что проверка началась, пока ничего не могу сказать. Проверка будет проходить с привлечением специалистов, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Прокуратура Бердска проверит все ужасы в пульмонологии Бердска по факту публикаций редакции. В историях пациентов, находящихся сейчас на госпитализации в пульмонологии ЦГБ Бердска, уже есть рассказы о пришедшей проверке: так Надежда Молчалова сообщила, что на второй этаж пульмонологии в понедельник приходила проверка и спрашивала о медицинских масках и лекарствах.

Результаты проверки будут готовы в течение 30 дней с даты ее начала, то есть 2 августа 2020 года.

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От редакции

Ждете результатов проверки?

Аноним, 09 июля 2020 13:54
Конечно ждём, хотя и сомневаемся, что проверка будет результативная. Но все же какие то изменения произойдут и то будет хорошо, а то привыкли получать зарплаты по 200тысяч и ничего не делать!
Аноним, 09 июля 2020 16:53
Губу только не раскатывайте.
Сколько уже таких проверок было с предварительными 1001-ми китайскими предупреждениями - чтобы все недобросовестные к ним могли подготовиться.
Изменения произойдут ровно на день проверки.
Николай, 09 июля 2020 14:35
Вспоминаю случай в Афганистане:
" Приехал новый замполит и на второй день поймал военнослужащих, которые вывозили через ворота машину продуктов на продажу. Они не отпирались сильно. Доложил командиру части этот политработник. Тот сказал, что проведём расследование и затянул на месяц этот вопрос. Через этот промежуток времени факт стал размытым, замполит успокоился, осознал, что погрячился. В результате оказалось, что эти геройские ребята прорывались через КПП на заставу, чтобы покормить голодных солдат. Их награждать надо!" Эта методика нам людям, пожившим на этом свете, известна:
если надо замотать дело, поработать на корзину, "чтобы волки сыты и овцы целы" не спеши. Пример, дело Сердюкова и его подельницы, актёра Ефремова и тд.
Через месяц работа бердского прокурора никому будет не нужна:кто заболеет, кто умрет, остальные успокоятся!
Аноним, 09 июля 2020 17:43
Мои просто догадки, ворона на хвосте не приносила, захотели больницу с Попова убрать кому то очень понадобилось это здания и земелька побережья вот и раздули трагедию. В Москве масочный режим отменяют и временные госпитали убирают, здесь вдруг для ковидных делают.
Аноним, 09 июля 2020 18:11
Тут хотелось вспомнить случай, который расследовали правоохранительные органы происшествие на горке в районе кинотеатра «Орион». Дежурный полицейский обозначил на первом этапе работу правильно. А потом началось: расследование затянули, направили в неверное русло, нашли мальчика, сделали его виноватым, все друг перед другом изверились, инцидент исчерпан. Что будет с девочкой, какие последствия падения будут в будующем никого не волновало. Компенсаций от государства она не получила. По факту есть документы с требованиями к эксплуатации особоопасной горки, которые нарушены, безопасность не обеспечена. На основании таких « расследований» правильных выводов администрация города не сделала, что приведёт к новым происшествиям. Комиссия которая работает в ЦГБ на правильном пути, она оказывает помощь, но там должны быть наказаны должностные лица, которые не обеспечили лечение, безопасность медперсонала, которые утратили здоровье, скомпрометировали решения правительства по своевременным выплатам, материальную базу содержали в удручающем состоянии.
Аноним, 09 июля 2020 18:17
Пусть гороховую кашу поест

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