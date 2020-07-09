Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты

Прокурорская проверка в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска началась 2 июля. Об этом редакции «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. Сегодня, 9 июня главный прокурор Бердска Роман Сивак рассказал о том, как проходит проверка.
— Кроме того, что проверка началась, пока ничего не могу сказать. Проверка будет проходить с привлечением специалистов, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.
Прокуратура Бердска проверит все ужасы в пульмонологии Бердска по факту публикаций редакции. В историях пациентов, находящихся сейчас на госпитализации в пульмонологии ЦГБ Бердска, уже есть рассказы о пришедшей проверке: так Надежда Молчалова сообщила, что на второй этаж пульмонологии в понедельник приходила проверка и спрашивала о медицинских масках и лекарствах.
Результаты проверки будут готовы в течение 30 дней с даты ее начала, то есть 2 августа 2020 года.
Сколько уже таких проверок было с предварительными 1001-ми китайскими предупреждениями - чтобы все недобросовестные к ним могли подготовиться.
Изменения произойдут ровно на день проверки.
" Приехал новый замполит и на второй день поймал военнослужащих, которые вывозили через ворота машину продуктов на продажу. Они не отпирались сильно. Доложил командиру части этот политработник. Тот сказал, что проведём расследование и затянул на месяц этот вопрос. Через этот промежуток времени факт стал размытым, замполит успокоился, осознал, что погрячился. В результате оказалось, что эти геройские ребята прорывались через КПП на заставу, чтобы покормить голодных солдат. Их награждать надо!" Эта методика нам людям, пожившим на этом свете, известна:
если надо замотать дело, поработать на корзину, "чтобы волки сыты и овцы целы" не спеши. Пример, дело Сердюкова и его подельницы, актёра Ефремова и тд.
Через месяц работа бердского прокурора никому будет не нужна:кто заболеет, кто умрет, остальные успокоятся!