Какую часть техзадания предоставил ООО «Полигон» владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА

В документах предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, сообщили в институте. Узнайте, что там на самом деле планируется. Сморите ТЗ будущего полигона.

ТЗ будущего полигон

В техническом задании для проекта будущего полигона у кладбища Бердска указана не только сортировочная линия, но и место захоронения отходов. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников попали документы ТЗ ООО «Полигон» для будущей свалки. Также есть подписанное разрешение от СибНИА им С.А. Чаплыгина. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Но из техзадания это стало понятно. Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин против свалки в Искитиме и Бердске и против того, чтобы поднимать людей на голодовки.

ТЗ будущего полигона звучит так: Объект — Полигон твердых коммунальных отходов.

Состав сооружений на объекте:

Вспомогательная (хозяйственная) зона:

— административно-бытовой комплекс (АБК);

— гараж;

— газовая котельная;

— контрольно-пропускной пункт с пунктом радиометрического контроля;

весовая;

— ванна для дезинфекции колес автотранспорта; площадка для стоянки автомобилей.

Производственная зона:



— участок сортировки TKO;— участок захоронения TKO.

Напомним, организаторы полигона приезжали для согласования проекта в СибНИА им. С.А. Чаплыгина к руководству аэродрома «Бердск-Центральный». В нем было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. Заместитель директора по летной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Олег Лебедев, в ведомство которого переводят аэродром, рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что организаторы полигона предоставляли ТЗ и проект объект.

— В документах нам предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, — подчеркнул еще раз Олег Анатольевич.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать, какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Возможно ли захоронение и утилизация отходов под крышей в ангаре? Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.

Ниже — полное техзадание на будущий объект ООО «Полигон» и разрешение института.

Разрешение от ФГУП СибНИА им С.А. Чаплыгина