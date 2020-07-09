09.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Какую часть техзадания предоставил ООО «Полигон» владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА

16:32 09.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 2

В документах предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, сообщили в институте. Узнайте, что там на самом деле планируется. Сморите ТЗ будущего полигона.

Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
ТЗ будущего полигон
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА

Какую часть техзадания предоставил ООО «Полигон» владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИАПойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около кладбища Бердска? Читайте ответ Евгения ШестернинаЕщё 50 новостей

В техническом задании для проекта будущего полигона у кладбища Бердска указана не только сортировочная линия, но и место захоронения отходов. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников попали документы ТЗ ООО «Полигон» для будущей свалки. Также есть подписанное разрешение от СибНИА им С.А. Чаплыгина. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Но из техзадания это стало понятно. Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин против свалки в Искитиме и Бердске и против того, чтобы поднимать людей на голодовки.

ТЗ будущего полигона звучит так: Объект — Полигон твердых коммунальных отходов.

Состав сооружений на объекте:

Вспомогательная (хозяйственная) зона:
— административно-бытовой комплекс (АБК);
— гараж;
— газовая котельная;
— контрольно-пропускной пункт с пунктом радиометрического контроля;
весовая;
— ванна для дезинфекции колес автотранспорта; площадка для стоянки автомобилей.

Производственная зона:

— участок сортировки TKO;
— участок захоронения TKO.

Напомним, организаторы полигона приезжали для согласования проекта в СибНИА им. С.А. Чаплыгина к руководству аэродрома «Бердск-Центральный». В нем было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. Заместитель директора по летной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Олег Лебедев, в ведомство которого переводят аэродром, рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что организаторы полигона предоставляли ТЗ и проект объект.

— В документах нам предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, — подчеркнул еще раз Олег Анатольевич.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать, какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Возможно ли захоронение и утилизация отходов под крышей в ангаре? Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.

Ниже — полное техзадание на будущий объект ООО «Полигон» и разрешение института.

Разрешение от ФГУП СибНИА им С.А. Чаплыгина

Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что думаете?

Шок, 09 июля 2020 14:06
По факту будет ангар (гараж) квадратов на 50-60 и все. Остальное полигон.
Аноним, 09 июля 2020 14:46
200 тысяч кубов - это Бердск, Искитим, Линёво, Советский район, Первомайский район, Кольцово и, видимо, ещё Краснообск с частью Кировского района.

Короче областная свалка.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора
16:55 09-07-2020
Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора
БердскСколько врачей умерло от COVID-19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов 3
16:53 09-07-2020
Сколько врачей умерло от COVID-19 в Новосибирской области, ответил министр здравоохранения Хальзов
Нужно ли принимать аспирин на постоянной основе людям после 50?
16:52 09-07-2020
Нужно ли принимать аспирин на постоянной основе людям после 50?
Бердск«Сволочь, убери руки»: Закатила истерику из-за маски женщина в автобусе Новосибирска. И ударила полицейских 4
16:51 09-07-2020
«Сволочь, убери руки»: Закатила истерику из-за маски женщина в автобусе Новосибирска. И ударила полицейских
БердскПросто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске 7
16:46 09-07-2020
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 2
16:46 09-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
Задушила годовалого сына за громкий плач мать в Башкирии. Тело закопала во дворе
16:45 09-07-2020
Задушила годовалого сына за громкий плач мать в Башкирии. Тело закопала во дворе
Сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала 31-летняя Айсварья Пандиян из Индии
16:44 09-07-2020
Сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала 31-летняя Айсварья Пандиян из Индии
БердскПостановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже 31
16:43 09-07-2020
Постановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска 32
16:43 09-07-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска