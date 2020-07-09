Задушила годовалого сына за громкий плач мать в Башкирии. Тело закопала во дворе

После убийства мать обратилась в полицию и сообщила, что ее сын пропал. Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, а также что его мог похитить отец. Ей дали 15 лет тюрьмы.

Женщина из-за непрерывного плача своего ребенка задушила его

Верховный суд Башкирии приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу, которая убила годовалого ребенка за громкий плач и закопала его тело во дворе своего дома, сообщает прокуратура региона.

«Верховный суд республики признал виновной 29-летнюю жительницу Дюртюлинского района в убийстве ребенка. В суде установлено, что ночью в августе прошлого года она из-за непрерывного плача своего ребенка задушила его. Закопав труп у себя во дворе, она обратилась в полицию и сообщила, что ее сын пропал. Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, а также что его мог похитить отец», — сообщили в прокуратуре Башкирии.

Ранее правоохранители сообщали, что через несколько дней поисков женщина призналась в совершении преступления и показала место захоронения.

«В суде обвиняемая не смогла объяснить мотивов преступления и пояснила, что не помнит всех обстоятельств. Женщина признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на один год и взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.