В сети описали самые ужасные случаи во время секса

В сети Reddit RealAlctine разгорелась не шуточная беседа, в которой каждый описывал свои курьёзные случаи, которые произошли с ними во время секса. Так, многие делились самым сокровенным и описывалиь худшие случаи, которые произошли с ними во время секса. Пост набрал огромное количество комментариев, в которых люди поделились своими ужасными историями.
Slothstronaught420 «Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке».
Cyanora: Мать моей девушки трижды заставала нас за сексом, а потом сплетничала об этом с подругой.
Пользователь MaxwellVonMaxwell пожаловался на девушку, которая во время секса сказала ему, что он очень хорош, добавив: «Лучше Трэвиса и Мэтта».
Так же многие в откровениях рассказали о полученных во время соития травмах. Застрявшие предметы в интересных местах, потерю сознания от удушья и даже понос в самый интересный момент.