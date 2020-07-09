В сети описали самые ужасные случаи во время секса

«Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке» — написал один из комментаторов.

Многие в откровениях рассказали о полученных во время соития травмах

В сети Reddit RealAlctine разгорелась не шуточная беседа, в которой каждый описывал свои курьёзные случаи, которые произошли с ними во время секса. Так, многие делились самым сокровенным и описывалиь худшие случаи, которые произошли с ними во время секса. Пост набрал огромное количество комментариев, в которых люди поделились своими ужасными историями.

Slothstronaught420 «Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке».

Cyanora: Мать моей девушки трижды заставала нас за сексом, а потом сплетничала об этом с подругой.

Пользователь MaxwellVonMaxwell пожаловался на девушку, которая во время секса сказала ему, что он очень хорош, добавив: «Лучше Трэвиса и Мэтта».

asus_chaos «Ее маленькая чертова крыса-собака чихуахуа пробралась в комнату, пока мы занимались любовью она напала на меня. «

typicalthrowaway24 «Однажды я потерял сознание в середине процесса. Я не ел в тот день, и я просто рухнул на нее. Она думала, что я умер прямо на ней.»

Так же многие в откровениях рассказали о полученных во время соития травмах. Застрявшие предметы в интересных местах, потерю сознания от удушья и даже понос в самый интересный момент.