Сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала 31-летняя Айсварья Пандиян из Индии

«Поскольку я не стремилась к определенной диете, то могла наслаждаться обычными домашними обедами», — сообщает Айсварья Пандиян.

Женщина , достигнув веса в 71 килограмм решила твердо худеть

31-летняя Айсварья Пандиян из индийского города Ченнаи сбросила 21 килограмм за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения без посещения спортзала, сообщает The Times of India.

Женщина , достигнув веса в 71 килограмм решила твердо худеть. Она перепробовала множество диет, после низкоуглеводной диеты даже попала в больницу. Все было тщетно, пока она не пришла к интервальному голоданию.

«Поскольку я не стремилась к определенной диете, то могла наслаждаться обычными домашними обедами», — сообщает Айсварья Пандиян. А чередование обычных приемов пищи, с воздержанием от еды — голоданием начало быстро давать свои результаты. Так же женщина старалась пить много воды.

«Могу с гордостью заявить, что ноги моей в спортзале не было», — пишет женщина.

Вместо спортивного зала женщина старалась больше ходить пешком, подниматься по лестницам. видеть свое преображение — лучшая награда, считает Айсварья.