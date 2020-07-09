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Сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала 31-летняя Айсварья Пандиян из Индии

16:44 09.07.2020 Фото: https://timesofindia.indiatimes.com/
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«Поскольку я не стремилась к определенной диете, то могла наслаждаться обычными домашними обедами», — сообщает Айсварья Пандиян.

Сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения без спортзала 31 летняя Айсварья Пандиян из Индии
Женщина , достигнув веса  в 71  килограмм решила твердо худеть

31-летняя Айсварья Пандиян из индийского города Ченнаи сбросила 21  килограмм за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения без посещения спортзала, сообщает The Times of India.

Женщина , достигнув веса  в 71  килограмм решила твердо худеть. Она перепробовала множество диет, после низкоуглеводной диеты  даже попала в больницу. Все было тщетно, пока она не пришла к интервальному голоданию.

«Поскольку я не стремилась к определенной диете, то могла наслаждаться обычными домашними обедами», — сообщает Айсварья Пандиян. А чередование обычных приемов пищи, с воздержанием от еды  — голоданием начало быстро давать свои результаты. Так же женщина старалась пить много воды.

«Могу с гордостью заявить, что ноги моей в спортзале не было», — пишет женщина.

Вместо спортивного зала женщина старалась больше ходить пешком, подниматься по лестницам. видеть свое преображение — лучшая награда, считает Айсварья.

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