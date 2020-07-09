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«Мы против мусорной свалки»: 1420 подписей собрали противники полигона ТКО на сайте и вышли в рейд на место строительства под Бердском. Смотрите видео

20:46 09.07.2020, Алина Бурова Фото: Скриншот с сайта www.change.org
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Петицию на сайте против строительства полигона твердых коммунальных отходов на границе с Бердском в Искитимском районе активно подписывают жители Новосибирской области.

«Мы против мусорной свалки»: 1420 подписей собрали противники полигона ТКО на сайте и вышли в рейд на место строительства под Бердском. Смотрите видео
Петиция против свалки на границе Бердска появилась 22 июня
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
«Мы против мусорной свалки»: 1420 подписей собрали противники полигона ТКО на сайте и вышли в рейд на место строительства под Бердском. Смотрите видео

Новых свалок в Бердске до 2030 года не построят, но могут закрыть действующую по терсхеме обращения с мусором в Новосибирской области. Читаем документ«Мы против мусорной свалки»: 1420 подписей собрали противники полигона ТКО на сайте и вышли в рейд на место строительства под Бердском. Смотрите видеоЕщё 52 новостей

Как утверждает одна из бердских активисток Наталья Слесарева, строительство мусорного полигона проходит в 500 метрах от ее дома в Юго-Восточном микрорайоне.

— Вывозят черный грунт неизвестно куда. Машины двигаются интервалом в одну минуту, — прокомментировала Наталья Слесарева.

12 июня на трассе Р-256 бердская активистка провела одиночный пикет. На место акции оперативно приехали сотрудники полиции. Они зачитали закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»: смс-сообщение не является документальным доказательством обращения в муниципальные органы власти. Стражи порядка заподозрили, что Наталья Слесарева нарушила режим самоизоляции и провела публичное мероприятие.

8 июля Наталья провела рейд на место, где должен появиться мусорный полигон. Во время съемки видео она произнесла, что предполагаемая свалка находится в трёх километрах от микрорайона Юго-Восточного, а также в полукилометре виднеется собачий приют «Надежда».

Таким образом, активисты не сидят сложа руки, а проводят рейды, выявляют направления для работы. Запрашивается информация о строительстве свалки вблизи городского кладбища, планируется проведение одиночных пикетов. Кроме того, хотят организовать митинг, но как сказали общественники, это требует большого количества времени и сил.

С 6 июля осуществляется деятельность рабочая группа, созданная активистами Бердска. Собирают подписи против строительства свалки в торговых точках, на сайте. Продумывается идея о проведении соцопроса на улицах.

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» размещена на сайте change.org Появилась она 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Как заявила Светлана, против свалки выступают не только жители Бердска, но и села Маяк, Искитима, Академгородка.

— Заинтересованы не только жители Новосибирской области, звонили даже из Москвы. Две недели мы собираем подписи в письменном виде в торговых точках в Бердске, — прокомментировала Светлана Рябоконь «Курьер. Среда. Бердск» 8 июля.

Подписать обращение можно в следующих торговых точках города:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка» пересечение улиц Рогачёва и Российская
остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Торговый центр»
3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»
остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»
4. Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»

Сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул. Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня.

Чтобы оставить свой электронный голос перейдите по ссылке.

Кроме того, в настоящее время активистами идет работа над созданием канала на YouTube, где любой желающий может просмотреть видеоролики о строительстве мусорной свалки вблизи Бердского городского кладбища, а также разместить видео на данной площадке.

Автор видео Наталья Слесарева

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От редакции

Как относитесь к появлению свалки или ангара под Бердском?

Аноним, 09 июля 2020 20:53
Караван лает, собака идет.
Аноним, 09 июля 2020 20:58
Меня поражают люди, которые подвержены влиянию "почётного". Ведь даже денег у нет и не будет. Так как заложился в многоэтажки и т.д. и т.п.Покупать их из-за свалки никто не будет. Кто стоит за ним? Инвесторы, аффилированные лица. Требуется провести расследование. Голунова нам не хватает."Пехота" в комментариях намекала, что у него есть и конкурент на полигон.
Аноним, 09 июля 2020 21:52
КСБ, скажите, если строительство полигона спланировано правительством НСО, то как эта хлебная помойка попала в загребущие руки частника?
Он эту стройку в тотализатор выиграл?
Где результаты конкурса?
Где антимонопольщики, Ау-ууу...

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