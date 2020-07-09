Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:
Так и будем по ямам скакать у городского рынка? Видимо, муниципалитету и МУП КБУ глубоко наплевать на благоустройство города. Только на словах и показуха для губернатора.
Видимо, муниципалитету и МУП КБУ глубоко наплевать на благоустройство города.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:
Так и будем по ямам скакать у городского рынка? Видимо, муниципалитету и МУП КБУ глубоко наплевать на благоустройство города. Только на словах и показуха для губернатора.
От редакции
Показуха?