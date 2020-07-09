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Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора

16:55 09.07.2020
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Видимо, муниципалитету и МУП КБУ глубоко наплевать на благоустройство города.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:

Так и будем по ямам скакать у городского рынка? Видимо, муниципалитету и МУП КБУ глубоко наплевать на благоустройство города. Только на словах и показуха для губернатора.

Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора

Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора

Фото: Так и будем по ямам скакать? Только на словах и показуха для губернатора

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