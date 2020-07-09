Спилили рухнувшую в шторм сгнившую яблоню и вывезли останки с частной земли за полчаса муниципалы в Бердске. Смотрите видео

Жители многоэтажки №24 на ул. К. Маркса переживали — кто должен убрать упавшее на тротуар и дорогу дерево. Собирались искать собственника участка. Но после публикации «Курьер. Среда. Бердск» все решилось «само собой».

Распилили и вывезли оперативно упавшее в шторм дерево работники ЦМУ Бердска

Уже на следующий день после публикации «Курьер. Среда. Бердск» о рухнувшей во время шторма за многоэтажным домом яблони сгнившее дерево спилили, а еще через сутки, 9 июля, вывезли останки. И очистили территорию сотрудники Центра муниципальных услуг.

Хотя дерево росло на самом краю частного земельного участка, граничащего с придомовой территорией и муниципальной дорогой, вопрос решился буквально за полчаса, растянувшегося на два дня. При этом собственники дома №24 на ул. К. Маркса гадали, кто должен убрать мешавшую проходу и выгулу собак упавшую старую ранетку. Кстати, дерево, росшее не один десяток лет, внутри оказалось пустым — ствол сгнил в труху. Видимо, поэтому и не выдержал порывов ветра.

Как сообщал 7 июля «Курьер. Среда. Бердск», ветки рухнувшей яблони перегородили тротуар и тупик дороги по ул. Пархоменко. Жители дома попросили управляющую компанию убрать упавшее дерево. Сотрудники УК лишь обрезали ветки, лежавшие на тротуаре и бросили их на участок, где и росла ранетка.

— Нам сказали, что территория обслуживания управляющей компании — до тротуара. Дальше — частные владения. Но они используются жителями всех соседних домов как собачья площадка. Сваленные там ветки представляют собой опасность для возникновения пожара, как и сама упавшая яблоня, которая сохнет. Кроме того, она загородила проход. Кто должен убирать упавшее дерево, непонятно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена, живущая в многоэтажке №24 на ул. К. Маркса.

Вопрос этот местные жители обсуждали на общем собрании собственников квартир. Решили разузнать, кому принадлежит участок за домом, чтобы обязать его снести рухнувшее дерево.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что по закону следить за состоянием земельного участка должен его владелец. Но он полагает, что собственники квартир могли бы за свой счет спилить дерево, тем более, что там гуляют их дети и их собаки. Захаров пообещал сам оценить «масштабы трагедии» и отправить АТИ, чтобы выяснить, кому принадлежит земля.

Разговор с вице-мэром состоялся вечером 7 июля. И уже на следующий день рабочие ЦМУ спилили яблоню — за 15 минут. Столько же времени понадобилась 9 июля, чтобы отпиленные ветки и расчлененный ствол загрузить в кузов самосвала и вывезти.

Местные жители тут же начали уговаривать работников ЦМУ за одно вывезти кучу больших засохших веток, которые свалил в прошлом году на собачью площадку хозяин соседнего частного дома. Он спилил старые деревья, которые сложил за своей территорией, предварительно убрав забор. Стволы позже вывез, а ветки остались. Кстати, косила траву периодически на площадке, облюбованной собачниками, управляющая компания. Но сейчас территория по периметру заросла крапивой. Надо отдать должное, подавляющее большинство местных владельцев собак убирает экскременты за своими питомцами — выходят на прогулку с мешочками. А чтобы на площадку не превратили в парковку ее отгородили бетонными блоками.

Ранетка упала на дорогу