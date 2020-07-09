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Восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа будет Россия

17:45 09.07.2020 Фото: Википедия
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Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта.

Восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа будет Россия
Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта

Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. К таком решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта.

Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Источник: РИА Новости

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