Восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа будет Россия

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта.

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта

Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. К таком решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта.

Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Источник: РИА Новости