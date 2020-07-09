Запись «разговора Порошенко и Путина» с компроматом обнародовал украинский депутат

На аудиозаписи мужчина с голосом, похожим на голос Порошенко, заявил, что у западных партнёров «проект миротворцев в Донбассе большого энтузиазма не вызывает».

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции обнародовал запись якобы телефонного разговора бывшего украинского лидера Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

По его словам, запись разговора, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года, ему передали «журналисты-расследователи, имеющие всю информацию». Деркач заявил, что «эти документы переданы уже сегодня в правоохранительные органы».

На аудиозаписи мужчина с голосом, похожим на голос Порошенко, заявил, что у западных партнёров «проект миротворцев в Донбассе большого энтузиазма не вызывает».

«Я готов посмотреть и подумать там, по каким-то перспективам там экономическим, потому что ситуация там правда очень хреновая», — сказал он.

Также «Порошенко» утверждает, что необходимо более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

«Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», — заявил он.

Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Международным днём солидарности трудящихся.

Ранее Деркач представил ряд записей телефонных разговоров с якобы участием Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.