Похудение без диет: 6 лимфодренажных упражнений для дома

Простой комплекс упражнений, которые отлично справляются с задачей разгона лимфы. Особенно он будет полезен тем, чья физическая активность оставляет желать лучшего.

Замечаете у себя отечность лица и тела, проблемную кожу, целлюлит?

Хотите похудеть, но вес стоит на месте? Замечаете у себя отечность лица и тела, проблемную кожу, целлюлит? Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что лимфатическая система не работает так, как нужно. Ее можно сравнить с насосом, который постоянно находится в движении: если он начинает работать хуже и лимфа плохо циркулирует, в организме накапливаются токсины, а органы подвергаются лишней нагрузке.

Наладить правильное движение лимфы и, соответственно, похудеть и улучшить самочувствие можно нехитрыми на первый взляд действиями: больше двигаться, соблюдать питьевой режим, делать простейший лимфодренажный массаж и выполнять упражнения.

Плюсы лимфодренажа:

выведение лишней жидкости из организма

укрепление иммунитета

укрепление нервной системы

похудение

улучшение тонуса кожи

Не стоит дополнительно стимулировать лимфу при:

беременности

онкологических заболеваниях



воспалительных заболеванияхтромбофлебителимфадените и лимфаденопатии

1. Массаж зоны ключиц

Лягте на спину на ровной поверхности. Скрестите руки на груди так, чтобы пальцы левой ладони лежали под правой ключицей, а пальцы правой — под левой. Поднимайте локти, чтобы пальцы надавливали на эти области, проваливаясь в ямки.

Вдох в исходном положении, выдох при нажатии.

Повторить 15–20 раз.

2. Перекатывание на стопах

Встаньте ровно, руки вдоль туловища, стопы параллельны друг другу. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки.

Дыхание в обычном ритме.

Повторить 20 раз.

3. Массаж зоны солнечного сплетения

Встаньте или сядьте, спина прямая. Сложите большие и указательные пальцы обеих рук в щепотку. Сделайте вдох, положите сложенные пальцы на точку под ребрами на солнечном сплетении. Округлите спину и надавите пальцами на точку. Задержитесь на секунду в этом положении, затем выпрямите спину.

Вдох при выпрямлении, выдох при нажатии.

Повторить 15–20 раз.

4. «Японская вибрация»

Лягте на спину на ровной поверхности. Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в колянях. Трясите ими одновременно, стараясь расслабить конечности.

Дыхание в обычном ритме.

Выполнять в течение 1–3 минут.

5. «Лягушка»

Сидя на ровной поверхности, согните ноги в коленях, соедините стопы. Положив руки на колени, нажимайте на них со средней интенсивностью, но в быстром темпе, чтобы колени пружинили.

Дыхание в обычном ритме.

Повторить 30 раз.

6. Скручивания

Лягте на спину на ровной поверхности, ноги прямые. Сгибая ноги в коленях, подтягивайте их к груди и возвращайтесь в исходное положение. Упражнение нужно делать в довольно быстром темпе, но комфортном для вас, чтобы дыхание не сбивалось.

Вдох в исходном положении, выдох при скручивании.

Повторить 20 раз.

Бонус: лимфодренажный массаж лица

Вышеперечисленные упражнения влияют на все тело, однако, чтобы быстро убрать утреннюю отечность, можно сделать прицельный массаж лица.

1. Легкие поглаживания пальцами обеих рук от центра лба к вискам, 10 раз.

2. Движения указательными пальцами обеих рук по косточкам под глазами по направлению к вискам, 10 раз.

3. Скольжения с легким нажимом указательными пальцами обеих рук:

от точки над верхней губой в стороны;

от уголков губ в стороны;

от центра подбородка немного вверх и в стороны. Все повторить по 10 раз.

В завершение сделайте несколько скольжений пальцами вниз от верхней части лба через все лицо и шею, чтобы направить отток лимфы.

Источник: womanhappiness