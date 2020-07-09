Очаг бубонной чумы в дружественной России стране испугал мир

В России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми Роспотребнадзор осуществляет постоянное наблюдение.

О регистрации случаев чумы в зарубежных странах рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзором в постоянном режиме ведётся работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах, сообщили в ведомстве.

По данным Министерства здравоохранения Монголии в аймаке Ховд, в Западной части страны, зарегистрированы два случая заболеваний чумой бубонной формы среди людей. Аймак Ховд расположен на границе Монголии и КНР и не граничит с территорией Российской Федерации.

По состоянию на 5 июля 2020 в Китае в Автономной районе Внутренняя Монголия в районе г. Баян-Нур у местного жителя зарегистрирован случай бубонной чумы. Указанная территория находится на расстоянии 1000 км от российско-китайской границы. Ранее, осенью 2019 г. в этой местности также было зарегистрировано 4 случая чумы у местного населения.

Заражения произошли в природном очаге чумы на фоне эпизоотий среди сурков, которые являются основными резервуарами инфекции в данной местности. Профильными специалистами организован комплекс противоэпидемических мер.

В Российской Федерации на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми профильными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется постоянное наблюдение.

Все мероприятия в природных очагах чумы, проводятся в полном объеме, в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию.

Роспотребнадзором при поддержке Правительства Российской Федерации с 2016 г. реализуется программа взаимодействия с соседними странами в целях снижения риска завоза чумы из трансграничных очагов.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Роспотребнадзором и профильными ведомствами приграничных стран осуществляется совместный мониторинг природных очагов, информационный обмен, научное сотрудничество и подготовка специалистов.

В 2018 году в Монголию передана в дар мобильная лаборатория, которая используется в ходе мониторинга природных очагов чумы.

В настоящее время прорабатывается вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии.

Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора.