Чем опасен солнечный ожог и как спасаться, если солнышко вас «крепко поцеловало»

Солнечный ожог без сомнения можно назвать настоящей травмой, которая бывает при повреждении дермы ультрафиолетом. Уже через несколько дней эта неприятность проходит, особенно если применять специальные средства. При чем существуют как покупные, так и домашние.

Как только ультрафиолет попадает на дерму, она начинает активно вырабатывать меланин

Чем может быть опасно воздействие солнечных лучей

Как только начинаются активные солнечные лучи, спешить загорать под ними целыми днями не стоит. Ведь это чревато солнечными ожогами. Так, специалисты рекомендует первые дни проводить на солнце не более пятнадцати минут. При этом каждый день постепенно и оп немного эту дозировку можно увеличивать. Но в целом нельзя бывать на солнце более двух часов. При этом важно соблюдать еще и время, когда можно находиться под ультрафиолетовыми лучами. наилучшее – это с 9 до 11 утра, а также вечернее время – это после 16 часов. В промежутке между указанным временем на солнце лучше не бывать. При этом лучше покрывать свою голову платком, шляпкой или кепкой.

Самым простым вариантом может послужить обыкновенная газета, из которой делается тюбетейка. Важно не допускать обезвоживания организма, особенно в летнее время и во время нахождения на активном солнце. Так, следует выпивать порядка двух литров в сутки. Только так можно поддерживать водно-солевой обмен на нормальном уровне. При этом важно чередовать время проведения на солнце и в тени – под деревом, зонтиком, тентом.

Кроме того, во избежание ожога лучше всего пользоваться специальными солнцезащитными кремами и сыворотками с солнцезащитным фактором от 30 и выше. Губы нуждаются в особенной защите. Так что при походе на пляж их важно постоянно смазывать качественными бальзамами или же обычным оливковым маслом холодного отжима во избежание сухости и шелушения. Если случится так, что внезапно начались головокружения, слабость, озноб, головная боль или прочие подобные неприятности, то в срочном порядке следует спрятаться в тени и лучше в прохладном и проветриваемом помещении. Загар – это настоящая защитная реакция кожи на воздействие солнечных лучей.

Как только ультрафиолет попадает на дерму, она начинает активно вырабатывать меланин. Именно он и дарит золотистый оттенок. Даже если загар смотрится красиво, важно помнить о том, что солнце изрядно старит кожу. Дело в том, что под солнечными лучами кожа становится более сухой и появление морщин ускоряется. Мало того, из-за солнца повреждаются клетки ДНК, которые затем способны вообще превратиться в раковые. Если здоровая клетка под воздействием ультрафиолетовых лучей создает так называемый загар, то поврежденная, в свою очередь, вообще опухоль.

Чем лучше всего мазать кожу при обгорании

Когда кожа обгорает остро встаёт вопрос о том, как ее вылечить, помочь и избавиться от травмы как можно скорее. И многие в первую очередь начинают применять лед. Однако это категорически запрещено. Эпителий просто на просто начнёт отмирать, а затем последует весьма долгий восстановительный период. Спиртосодержащие средства также противопоказаны при обгорании кожи, ровно как и мази с вазелином, которые лишь забивают поры и не дают коже дышать.

Противопоказано быть на солнце какой-то период и трогать волдыри тоже нельзя. От известного народного средства от солнечного ожога — сметаны с простоквашей лучше отказаться. Дело в том, что так можно занести инфекцию. После полученного ожога лучше сразу же покрыть кожу смоченным в холодной воде полотенцем. Подойдут и специальные охлаждающие лосьоны, в составе которых нет спирта. Отличным вариантом является пенка с дексапантенолом в составе, который оказывает весьма мощное заживляющее действие.

Если же ожог запузырился, то необходимы заживляющие мази. Если кожа начинает болеть, то здесь можно применять анаболики. Отлично работает компресс с календулой. Готовить его можно в домашних условиях. Для этого следует взять траву календулы, которую можно купить в любой аптеке, в количестве одной столовой ложки, залить одним стаканом кипятка и ждать настояться двадцать минут. Отвар ромашки также отлично помогает и готовиться, как и отвар календулы. Успокаивают кожу соки огурца и алоэ. Их следует разводить с водой 1:1 и смачивать в них марлю, а затем накладывать на больное место.

Источник: rsute