Ради 35 млн рублей на оснащение футбольного поля в Бердске меняли региональный бюджет

Расходы Новосибирской области выросли почти на 4 млрд и составят 190,21 млрд рублей. Многие расходные статьи сократили из-за коронавируса, но бердскому спорту деньги дали.

Стадион «Авангард» много лет ждал реконструкции

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в двух чтениях проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов: доходы за счет федеральных трансфертов увеличены более чем на 3,89 млрд рублей — до 185 млрд рублей. На такую же сумму выросли расходы, они составят 190,21 млрд рублей, сообщил в четверг министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на сессии регионального парламента.

Голубенко также обратил внимание на тот факт, что при выделении федеральных траншей сократилось финансирование по некоторым другим направлениям. В частности, по Новосибирской области были аннулированы трансферты на модернизацию детских школ искусств, профессиональное обучение и переподготовку пожилых людей и женщин, находящихся в декретном отпуске. Общий объем таких трансфертов составил около 190 млн рублей. Но бердскому спорту деньги дали.

Председатель бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов отметил, что ко второму чтению комитетом были подготовлены 95 поправок, поправки также поступили от губернатора Андрея Травникова. В числе поправок — выделение 165 млн рублей на оснащение и ввод школы в Краснообске, 35 млн рублей — на оснащение футбольного поля в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город купил оборудования для модернизации футбольного поля с искусственным покрытие и сопутствующими атрибутами на стадионе «Авангард».

Деньги на сооружение по сути заново «Авангарда» выделяют по нескольким программам. Первый этап, подразумевающий покупку искусственного покрытия, беговых дорожек и части оборудования для футбольного поля на 44 млн рублей, финансируется по региональному проекту «Спорт — норма жизни». Это целевая субсидия муниципалитету, предусмотренная программой «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» и нацпроектом «Демография». Впрочем, местный бюджет участвует своими деньгами тоже в обеспечении софинансирования.

— Мы закупаем траву, беговые дорожки, ворота и другое оборудование по перечню, чтобы начать реконструкцию стадиона «Авангрард». Это четвертая часть того, что нужно. Министерство спорта принимает такое решение: в комплексной реконструкции «Авангарда» поучаствовать федеральным бюджетом, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна.

По ее словам, продолжение реконструкции стадиона, которое предполагает сооружение трибун с помещениями под ними, открытие многофункциональных спортивных площадок и другое зависит от денег.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Минстрой России одобрил реконструкцию стадиона за 253 млн рублей. Обустройство футбольного поля и беговых дорожек запланировано на 2020 год.

Утром 11 сентября 2017 году на территории «Авангарда» случился пожар. Тогда полностью выгорел крытый легкоатлетический манеж. Предположительно, из-за короткого замыкания. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Самый большой стадион в Бердске «Авангард» построили в 1968 году. Здесь до сих пор занимаются легкоатлеты и велосипедисты города. За 52 года жизни стадион сильно «постарел». Общественники Бердска давно просили власть провести на нем реконструкцию.