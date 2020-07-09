Новый тип космических объектов открыли астрономы: 4 ORCa могут быть следами колоссальных событий за пределами нашей Галактики

Все четыре объекта находятся в высоких галактических широтах, на некотором расстоянии от плоскости Галактики и имеют диаметр около 1 минуты

Анализируя данные наблюдений радиотелескопов, ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Округлые по форме и более яркие по краям — астрофизики предполагают, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами нашей Галактики. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Nature Astronomy и доступны на сайте arXiv.org.

В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — в ходе сбора данных для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU) обнаружил три странных круговых объекта.

Новый вид сигналов озадачил астрономов — они были видны только в радиоволнах и не обнаруживались в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах. Ученые назвали их «странными радиокругами», или «орками» (ORC — Odd Radio Circles).



Два из трех — ORC 1 и ORC 2 — были подтверждены последующими наблюдениями на австралийском радиотелескопе Compact Array, еще один, четвертый — найден в архивных данных, собранных в 2013 году с помощью радиотелескопа Giant MetreWave, за несколько лет до включения ASKAP.Объекты по форме напоминают круги или пузыри, три из них отличаются особенной яркостью по краям. Ученые во главе с астрофизиком Рэем Норрисом (Ray Norris) из университета Западного Сиднея в Австралии считают, что они открыли новый класс астрономических объектов.

«Здесь мы сообщаем об обнаружении круговых фигур в радиоизображениях, которые не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов. Похоже, это новый класс астрономических объектов», — пишут исследователи в статье.

Авторы обсуждают и другие гипотезы, допуская, что орки могут быть необычными проявлениями известных ранее объектов: «Круговые элементы в радиоастрономических изображениях обычно представляют сферические объекты, такие как остатки сверхновых, планетарные туманности, околозвездные оболочки, протопланетные диски или звездообразующие галактики».

Однако, только два из ORC имеют оптическую галактику около центра радиоизлучения, а два других не связаны с галактической активностью. Один из орков — ORC 3 — выглядит однородным диском, в то время как три других больше похожи на кольцо. Их радиоспектральный индекс не соответствует индексу планетарных туманностей, а для остатков сверхновых их слишком много — проект EMU осмотрел только очень небольшой участок неба и уже обнаружил три ORC, а остатки сверхновых встречаются намного реже.

Все четыре объекта находятся в высоких галактических широтах, на некотором расстоянии от плоскости Галактики и имеют диаметр около 1 минуты. Это примерно 3 процента от размера Луны в ночном небе, но поскольку неизвестно расстояние до них, говорить о реальных размерах проблематично. По мнению авторов, орки — это гигантские сферические ударные волны от каких-то масштабных событий за пределами Млечного Пути.

«Недавно было обнаружено несколько таких классов переходных процессов, способных генерировать сферическую ударную волну, таких как быстрые радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров. Однако из-за большого углового размера ORC любой из таких переходных процессов должен был произойти в очень далеком прошлом», — пишут исследователи.

Ученые отмечают, что для понимания природы орков нужны новые наблюдения.

Источник: РИА Новости