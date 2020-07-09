Как помолодеть на растущую луну

Известно, что Луна — покровительница женщин, источник их сил, красоты и очарования. Чтобы усилить свою привлекательность и быть всегда на высоте, воспользуйтесь 5 секретами молодости в период растущей Луны.

Считается, что в период растущей Луны можно повлиять на молодость души и тела, укрепить здоровье и усилить свою привлекательность

С древних времен Луну отождествляли с женской природой, таинственной и неуловимой, недоступной для земной логики. Луна управляет нашими инстинктами, желаниями, привычками, рефлексами, здоровьем, интуицией и подсознанием. Но главное — она является источником сил и молодости для представительниц прекрасного пола. Считается, что в период растущей Луны можно повлиять на молодость души и тела, укрепить здоровье и усилить свою привлекательность. 5 секретов от редакции сайта dailyhoro.ru позволят вам с легкостью омолодиться под светом растущей Луны.

Секрет No1: Купание на растущей Луне. Ворожеи и ведьмы, которым удавалось надолго сохранить свою молодость и красоту, всегда пользовались случаем искупаться в дни растущей Луны, когда ночное светило становится больше и передает женщине все свои силы. Чтобы усилить эффект в момент купания, проговорите следующие слова: «Луна-матушка, взгляни на меня, одари светом своим да подари красоту и молодость на долгие годы». Выйдя из ванной, не вытирайтесь, встаньте под лунным светом и дайте себе обсохнуть.

Секрет No2: Обращение к силам природы. Когда Луна растет, все жизненные силы Земли устремляются вверх, в цветы и деревья. В это время полезно сходить в лес или парк, найти самое красивое деревце, подойти к нему, прикоснуться к коре ладонями и попросить дерево поделится своими силами и красотой. Через некоторое время вы почувствуете, что ваши руки либо притягиваются, либо отталкиваются. Если деревце вас оттолкнуло, повторите ритуал на следующий день и уже с другим деревом, а если руки сами собой притянулись, значит, дерево готово помочь. Нужно обнять дерево, чтобы окольцевать его энергетику, и прижаться к столбу, чтобы принять его силу.

Секрет No3: Лунные медитации. Растущая Луна служит мощным источником силы и позитивных эмоций для каждой женщины. Наполниться этой силой помогут медитации и созерцание Луны на звездном небе. Сядьте так, чтобы хорошо видеть Луну (это можно делать дома: у окна или на балконе). Смотрите на Луну, не отрываясь, столько, сколько можете, затем закройте глаза и полностью расслабьтесь — так нужно сделать 5-7 раз. При этом дышите спокойно, представляя, как Луна наполняет вас силами и природным очарованием.

Секрет No4: Общение с женщинами. Женский круг — сильный способ сонастроиться с энергией растущей Луны. Женское общение, совместные медитации, танцы, творческие занятия и даже шопинг — все это способно напитать женщину сильной энергетикой, которая поможет не только освободиться от негатива, но и изменить жизнь к лучшему.

Секрет No5: Обряд на омоложение. Энергия растущей Луны способна помочь каждой женщине повернуть время вспять и вернуть цветущий вид. Для этого потребуется провести небольшой обряд. Встаньте напротив окна так, чтобы видеть Луну, зажгите свечу и положите свое любимое серебряное украшение в небольшую емкость с водой. Произнесите заговор: «Серебро — словно свет Луны. Как Луна в рост идет, так красоту и молодость несет. Сказано — сделано. Серебро на Луне — серебро во мне». Украшение нужно оставить на всю ночь в воде, а наутро достать и носить не снимая, пока не пройдет три Полнолуния.

Источник: dailyhoro